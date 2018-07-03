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Главврач больницы отказалась комментировать смерть маленького пациента

9 1956
#смерть ребенка
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Главврач больницы отказалась комментировать смерть маленького пациента

Руководитель учреждения здравоохранения все уже рассказала.

В городской детской больнице Ельца, в ведении которой находится поликлиника, где 26 июня умер шестимесячный ребенок, отказываются общаться с прессой по поводу происшествия. Как сообщила GOROD48 главный врач учреждения здравоохранения Галина Кузнецова, все сведения уже переданы в елецкий отдел Следственного комитета и в управление здравоохранения Липецкой области. Больше елецким медикам добавить нечего.

Напомним, что 27 июня следственный отдел СК РФ по Ельцу начал проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в учреждении здравоохранения. Родителям малыша, несмотря на целый список жалоб, отказали в госпитализации ребенка, и направили пациента детской поликлиники на анализы. Ребенок потерял сознание в процедурном кабинете. Усилия реаниматологов были безуспешны, малыш скончался. На следующий день было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Параллельно со следователями разбирается в ситуации управление здравоохранения Липецкой области. «Мы постараемся выяснить все обстоятельства смерти малыша и сделать это максимально квалифицированно», уточнил с разговоре с GOROD48 и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.
9 1956
#смерть ребенка
2

Комментарии (9)

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Миклуха Маклауд

40 секунд назад
А врач Чайкина? Так она 10 лет назад главным лекарством от кашля считала отвар ромашки и мукалтин
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маруся

2 минуты назад
Марусе, исчезни, и не выгораживай этих сук
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еще медсестра

10 минут назад
Так вскрытие уже прошло.Диагноз известен?
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Марусе

14 минут назад
Маня, дои коров. Не с твоими мозгами давать советы!
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когда

15 минут назад
власть "своих" лечит - то даже на вертолёт МЧС привелекают. Помните женщине так помогали? ФИО так и не сказали кто...обычных рабов так не лечат...
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Я

21 минуту назад
Выясните лучше, что рассказал патологоанатом.
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маруся

22 минуты назад
Виновата врач - 80-летняя пе*дунья и глав.врач поликлиники, которая держала до такого возраста работника, от которого зависит здоровье и жизнь людей. Сажать обеих без скидки на возраст!
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ннн

36 минут назад
Во хамье,вообще уже обнаглели.В госпитализации отказывают .Чтобы им все вернулось поскорей.
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Гость

40 минут назад
Летникову в отставку. Она довела до такого безпредела всю липецкую медицину.
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