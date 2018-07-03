Общество
сегодня, 13:35
Главврач больницы отказалась комментировать смерть маленького пациента
9 1956
Руководитель учреждения здравоохранения все уже рассказала.
В городской детской больнице Ельца, в ведении которой находится поликлиника, где 26 июня умер шестимесячный ребенок, отказываются общаться с прессой по поводу происшествия. Как сообщила GOROD48 главный врач учреждения здравоохранения Галина Кузнецова, все сведения уже переданы в елецкий отдел Следственного комитета и в управление здравоохранения Липецкой области. Больше елецким медикам добавить нечего.
Напомним, что 27 июня следственный отдел СК РФ по Ельцу начал проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в учреждении здравоохранения. Родителям малыша, несмотря на целый список жалоб, отказали в госпитализации ребенка, и направили пациента детской поликлиники на анализы. Ребенок потерял сознание в процедурном кабинете. Усилия реаниматологов были безуспешны, малыш скончался. На следующий день было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Параллельно со следователями разбирается в ситуации управление здравоохранения Липецкой области. «Мы постараемся выяснить все обстоятельства смерти малыша и сделать это максимально квалифицированно», уточнил с разговоре с GOROD48 и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.
Напомним, что 27 июня следственный отдел СК РФ по Ельцу начал проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в учреждении здравоохранения. Родителям малыша, несмотря на целый список жалоб, отказали в госпитализации ребенка, и направили пациента детской поликлиники на анализы. Ребенок потерял сознание в процедурном кабинете. Усилия реаниматологов были безуспешны, малыш скончался. На следующий день было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Параллельно со следователями разбирается в ситуации управление здравоохранения Липецкой области. «Мы постараемся выяснить все обстоятельства смерти малыша и сделать это максимально квалифицированно», уточнил с разговоре с GOROD48 и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.
9 1956
Миклуха Маклауд
маруся
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Марусе
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Я
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