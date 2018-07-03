Происшествия

47 минут назад

Выяснять причину смерти ребенка в поликлинике будут не в Липецкой области

969
#смерть ребенка
Выяснять причину смерти ребенка в поликлинике будут не в Липецкой области

Подобные расследования — очень сложное дело.

Как сообщили GOROD48 в Следственном управлении Следственного Комитета России по Липецкой области, результаты гистологических исследований смерти шестимесячного ребенка в поликлинике Ельца будут известны в течение месяца. Но на этом выяснение причин внезапной кончины малыша не закончится.

- После получения данных экспертизы будут назначены комиссионные исследования. Чаще всего они проводятся за пределами региона, где произошло происшествие, чтобы исключить момент заинтересованности сторон расследования. Вероятнее всего, может быть назначено несколько исследований. Таким образом установление причин смерти, выяснение степени вины родителей или врачей, займет не один месяц, - уточнили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Напомним, 26 июня при заборе крови на анализ в детской поликлинике Ельца потерял сознание шестимесячный ребенок. Несмотря на усилия реаниматологов, малыш скончался. Отец мальчика считает, что в смерти его сына виновны медики. Михаил Воротынцев GOROD48 рассказал о том, что случилось в поликлинике.
969
#смерть ребенка

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