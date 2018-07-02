В Липецке состоится экологический музыкальный фестиваль

ЭкоБит собирает волонтеров с 2014 года.

Экологический музыкальный фестиваль ЭкоБит2018 состоится в Липецке 14-16 сентября. Как сообщают организаторы, фестиваль традиционно проходит на живописном берегу Силикатных озер - системы связанных с рекой Воронеж искусственных водоёмов рядом с Липецком. Эти озера - пример удивительного сочетания природных и пост-индустриальных ландшафтов.



Волонтёрский экологический музыкальный фестиваль ЭкоБит проводится в Липецкой области начиная с 2014 года. В этот раз фестиваль происходит в рамках проекта «Береги Берега» и в поддержку Всемирного дня чистоты. На фестивале планируется выпуск в озеро мальков травоядных рыб, прогулки на катере, работа чайной. На прошлых мероприятиях организаторы уделяли много внимания просвещению - семинарам, мастер-классам и кинопоказам, главным образом на темы, связанные с экологией. В этом году они планируют по возможности от слов перейти к делу. Сколько не веди разговоров, а мусор сам себя не уберёт, считают авторы ЭкоБита.



ЭкоБит - это открытое сообщество друзей и единомышленников, объединённых интересом к музыке, экологии и активному отдыху с пользой как для самих себя, так и для природы. Фестиваль не коммерческий и волонтёрский, проводится силами и на средства самих организаторов и участников. Приветствуется инициатива, активность и осознанность.