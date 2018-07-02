Общество

23 минуты назад

Клещи за неделю отправили к медикам еще более 300 жителей Липецкой области

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#Клещи #боррелиоз #укусы
Клещи за неделю отправили к медикам еще более 300 жителей Липецкой области

Активность вредных насекомый - самая высокая за последние годы в регионе.

За прошлую неделю жертвами укусов клещей стали еще 367 жителей и гостей Липецкой области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, жертвами клещей в этом году стали уже 3 760 человек. Среди пострадавших 1198 детей, что составляет 31,9%.

Переносчики опасных заболеваний кусают липчан гораздо активнее, чем в прошлые годы. К примеру, за аналогичный период 2017 года пострадали на 1 300 человек меньше – 2 418 укушенных.

На 28 июня исследованы 2576 клещей, снятых с населения. Из них 14,4% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, 2,8% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.

Фото stopvrediteli.ru

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#Клещи #боррелиоз #укусы

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