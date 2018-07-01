Вступил в действие «Пакет Яровой» о хранении данных пользователей‍

В России с 1 июля вступила в силу большая часть требований «закона Яровой», который предписывает операторам распространения данных в интернете (ОРИ, этот реестр ведет Роскомнадзор) — мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам — хранить данные о звонках и сообщениях пользователей.





Авторы антитеррористической инициативы — депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Соответствующие поправки в законодательство были приняты летом 2016 года и стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года.



В апреле правительство утвердило порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля операторы не должны удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода как в своем хранилище, так и, с разрешения ФСБ, у другого оператора. Однако для мобильных операторов связи сделали послабления и разрешили хранить весь трафик за последние 30 суток с 1 октября, а в течение пяти лет наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.



При этом детали требований для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня. Они не получили отсрочку, как операторы связи, а значит, обязаны хранить пользовательский контент в течение полугода.



Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.



Несмотря на снижение требований по хранению данных, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.



Так, российские интернет-провайдеры, среди которых «Телекомпас» и «Дом.ru», планируют повысить цены на свои услуги на 8–10% в связи с расходами на исполнение «закона Яровой».



Озвучили свои прогнозы по расходам на пять лет и все крупные операторы: для «Мегафона» это 35-40 млрд рублей, для МТС — 60 млрд рублей, «Вымпелком» оценил затраты в 45 млрд рублей, а Tele2 заявлял о десятках миллиардов рублей в ближайшие два–три года. «Ростелеком» и вовсе назвал «затруднительным» выполнить требования по исполнению закона из-за нехватки оборудования на рынке. В России с 1 июля вступила в силу большая часть требований «закона Яровой», который предписывает операторам распространения данных в интернете (ОРИ, этот реестр ведет Роскомнадзор) — мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам — хранить данные о звонках и сообщениях пользователей. Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства., - пишут "Известия" Авторы антитеррористической инициативы — депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Соответствующие поправки в законодательство были приняты летом 2016 года и стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года.В апреле правительство утвердило порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля операторы не должны удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода как в своем хранилище, так и, с разрешения ФСБ, у другого оператора. Однако для мобильных операторов связи сделали послабления и разрешили хранить весь трафик за последние 30 суток с 1 октября, а в течение пяти лет наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.При этом детали требований для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня. Они не получили отсрочку, как операторы связи, а значит, обязаны хранить пользовательский контент в течение полугода.Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.Несмотря на снижение требований по хранению данных, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.Так, российские интернет-провайдеры, среди которых «Телекомпас» и «Дом.ru», планируют повысить цены на свои услуги на 8–10% в связи с расходами на исполнение «закона Яровой».Озвучили свои прогнозы по расходам на пять лет и все крупные операторы: для «Мегафона» это 35-40 млрд рублей, для МТС — 60 млрд рублей, «Вымпелком» оценил затраты в 45 млрд рублей, а Tele2 заявлял о десятках миллиардов рублей в ближайшие два–три года. «Ростелеком» и вовсе назвал «затруднительным» выполнить требования по исполнению закона из-за нехватки оборудования на рынке.