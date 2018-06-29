Общество

сегодня, 15:48

Открыт сбор заявок на экскурсии в День города

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#День города
Открыт сбор заявок на экскурсии в День города

Открыт сбор заявок на бесплатные экскурсии, которые пройдут в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга: «Липецк Крылатый», «Липецк. Возрождая Славу станкостроителей», экскурсию на НЛМК.  

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 11 июля липчан приглашают погрузиться в историю липецкой авиации, побывать на военном аэродроме, посетить музейные экспозиции авиацентра, подняться на борт самолета ЯК-40 в рамках экскурсии «Липецк крылатый». Инициатором и разработчиком маршрута в прошлом году стал педагог-ветеран, автор многочисленных публикаций о летчиках и героических страницах истории Липецкого авиацентра Владимир Меркурьев. Заявки принимаются до 5 июля 2018 года. Всем желающим необходимо предоставить свои паспортные данные и дать согласие на обработку персональных данных. 

В этом году к списку добавилась  экскурсия по Липецкому станкостроительному предприятию – 13 июля в 11.00 и 14.00. Собравшиеся побывают в «сердце машиностроения» города, славившегося своей продукцией с середины 1950-х, увидят новейшие разработки и конструкторские решения. Именно здесь в декабре 2017 года был реализован первый частно-государственный проект в постсоветской России по линии станкостроения. Заявки принимаются до 10 июля 2018 года. Для участия также необходимо предоставить свои паспортные данные и дать согласие на обработку персональных данных. 

Новолипецкий металлургический комбинат 3, 4 и 6 июля приглашает жителей Липецка на экскурсию. Программа включает посещение музея комбината, доменного и прокатного производства, экологического уголка «Лебединое озеро». Записаться на экскурсию можно не позднее 2 июля 2018 по телефонам 44-18-58 (Раевский Вадим) и 44-40-74 (Карих Маргарита). Прибыть на экскурсию желательно за полчаса до ее начала к зданию музея (пл. Металлургов, 2А). Отправление автобусов запланировано от музея НЛМК в 9-30, 11-30, 13-30. Всем гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты. Допускаются к участию дети старше 12 лет в сопровождении родителей. При посещении предприятия обязательно иметь закрытую обувь без высоких каблуков. Рекомендуется захватить с собой бутылочку питьевой воды. Правила внутреннего распорядка НЛМК не допускают фото - и видеосъемку.  

На фестивале этнокультуры «Липецкое городище» Общество любителей вольных прогулок и просветительских бесед ждет всех желающих на экскурсию по Нижнему дворянскому саду. Так сто лет назад называли Нижний парк. Регистрация для участия не требуется. Группы стартуют 14 июля каждые полчаса – с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Место сбора группы: вход в «Нижний парк» со стороны «Комсомольского пруда». 

Оформить заявку на участие можно здесь. Количество мест ограничено. 

Дополнительная информация по тел.: 239-684, адрес электронной почты turlip48@mail.ru
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#День города

Комментарии (1)

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Мотя

27 минут назад
Экскурсии за деньги. Дая и своими ногами пройду через Ц. рынок, плюну в рожу Артуру, вырву пучок петрушки у перекупщицы и засуну ей в рот. Вот и вся экскурсия!
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