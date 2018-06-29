Общество
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ЛГЭК готовит масштабную допэмиссию акций на миллиарды рублей
15 1866
Кто выгодоприобретатель сделки?
На прошлой неделе на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета, где обсуждались плачевные дела МУП «Липецкводоканал», являющегося акционером АО «ЛГЭК», первый вице-спикер Федор Жигаров сказал, буквально, следующее:
- ЛГЭК сегодня на ладан дышит! А раньше менял по 3-5 процентов сетей в год. Больше, чем сам городской водоканал. В конце концов все кончится тем, что кому-то за результаты такой финансово-хозяйственной деятельности придется отвечать!
ЛГЭК в начале года был должен своему акционеру, Липецкводоканалу, 83,4 млн рублей. В прошлом году из городской казны были выплачены 91,5 млн рублей долга АО «ЛГЭК» перед его кредиторами, а в этом году - еще 40 миллионов. В то же время руководитель ЛГЭКа Владимир Башкарев купил за счет предприятия «Лексус» за 3,2 млн рублей в то время как рабочая техника компании находится в плачевном состоянии (ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам).
Не удивительно, что депутаты горсовета обязали Счетную палату Липецка во внеочередном порядке проверить финансово-хозяйственную деятельность ЛГЭКа.
- В каком положении находится сейчас предприятие, контрольный пакет акций которого принадлежит городу? В информационном пространстве нет ни одной записи о том, как оно развивается. Только информация об отключениях. Это настораживает. Насколько достоверна информация и есть ли необходимые сведения для того, чтобы мы не столкнулись с такой ситуацией, когда «ЛГЭК» получил новый кредит под залог муниципального имущества. Есть ли повод для беспокойства? - поинтересовался на заседании депутатской комиссии парламентарий Сергей Коваль (который был, кстати, предыдущим директором ЛГЭКа после ареста Александра Конаныхина).
Аудиторы счетной палаты намерены зайти на предприятие в начале третьего квартала. Но уже известно, что в августе на общее собрание акционеров ЛГЭКа будет вынесено предложение о допэмиссии акций общества. На предприятии говорят, что могут выпустить акций на 6,6 миллиарда рублей. На сумму, на минуточку, в пять раз превышающую нынешний уставный капитал компании, составляющий 1,2 миллиарда!
Зная о таких наполеоновских планах, GOROD48 обратился к гендиректору ЛГЭКа Владимиру Башкареву с просьбой ответить на несколько вопросов.
- Владимир Александрович, по итогам работы за 2017 год АО «ЛГЭК» получило убыток в сумме 360,8 миллиона рублей. Показатель EBITDA за 2017 год сократился до 162,3 миллиона рублей против 602,1 миллиона в 2016 году. Валовая прибыль снизилась на 90 миллионов, выручка от основных видов деятельности упала на 44 миллиона. И это при постоянном росте тарифов. Все так плохо?
- Если «все так плохо» относится только к показателям финансовой отчетности, то поясняем следующее. Убыток в 360,8 миллиона рублей - это финансовый результат, в котором учтены списания безнадежных задолженностей предыдущих периодов по причине массово обанкротившихся управляющих компаний. Выручка от основных видов деятельности упала по причине снижения потребления наших услуг - водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоснабжения.
- По данным наших источников, с осени 2017 года ЛГЭК заключил несколько кредитных договоров на сумму 800 миллионов рублей. Говорят, что с Советом директоров общества это не обговаривалось. Исходя из нынешнего финансового положения, чем отдавать будете? И могут ли быть залогом при получении новых кредитов основные средства ЛГЭКа?
- С осени 2017 года кредитные договора на сумму в 800 миллионов рублей не заключались. Были проведены процедуры рефинансирования, в т.ч. кредита ЕБРР, с целью снижения стоимости ранее закрытой финансовой дыры, образовавшейся из-за массового банкротства управляющих компаний. И эти сделки не находятся в компетенции Совета директоров. Финансовое положение общество характеризуется стабильными показателями на протяжении нескольких лет. Закрытие финансовой дыры после массового банкротства УК было временным решением, которое до настоящего момента пролонгируется. Окончательного решения пока нет, но оно прорабатывается.
- Вы назначили финансовым директором-главным бухгалтером предприятия Марину Максимову. Правда ли, что она не работала даже бухгалтером до приема на эту должность?
- Да, бухгалтером она не работала. Но в трудовой деятельности в должности заместителя генерального директора имела в подчинении бухгалтерию.
- Хватает ли кадров для работы «на земле»?
- Кадров желаемой квалификации для выполнения любой работы всегда не хватает.
- Куплен ли предприятием автомобиль «Лексус»?
- Куплен.
- ЛГЭК желает провести дополнительную эмиссию акций на сумму, превышающую в несколько раз размер уставного капитала. Кому будет предложено их купить?
- Дополнительная эмиссия проводится по закрытой подписке. Купить дополнительные акции может любой акционер АО.
Был ли полностью открыт для GOROD48 гендиректор ЛГЭКа? Вряд ли. Это исходит из жизненной философии Владимира Башкарева. Он - приверженец японской культуры, обладатель пусть начального, но дана по такому восточному единоборству как айкидо. И это значит, что он не готов быть искренним с оппонентами. Но перед аудиторами Счетной палаты Липецка он, конечно, раскроется. И тогда станет известно, брал ли ЛГЭК кредиты в РосЕвроБанке (у этой финансовой организации нет офиса в Липецке, но зато есть в Воронеже, откуда к нам и перебрался Владимир Башкарев) на три года со сроком погашения в 2020 году. Ведь если при нынешнем своем финансовом состоянии ЛГЭК не потянет выплаты, то мэрия не сможет выступить его финансовым гарантом, как это было в случае с банками ВТБ и ЕБРР. И чем тогда отдавать долги? Имуществом компании, являющейся частью инфраструктуры Липецка?
Также говорят, что аудитором ЛГЭКа Владимир Башкарев выбрал опять-таки воронежскую ООО АФ «Стандарт-Аудит». С опытом работы на предприятиях, на которых до этого работал гендиректор ЛГЭКа. Говорят, стоимость аудиторских услуг этой компании - 500 тысяч рублей, что это вызывает сомнение в проведение полноценной аудиторской проверки ЛГЭКа, предприятия с выручкой, превышающей 3,5 млрд рублей.
Но самое главное другое. Владимир Башкарев сказал, что выпущенные по допэмиссии акции ЛГЭКа будет предложено купить его акционерам. Каким? Три липецких МУПа - «Липецкводоканал», «Горэлектросеть» и «Липецктеплосеть», которым на круг пока принадлежат 87% акций компании - влачат жалкое существование, не имея возможности, как, например, Липецкводоканал, выплачивать даже обязательные налоги и сборы. Нет, конечно МУПам могут предложить расплатиться за новые акции имуществом или взаимозачетом по долгам. И тогда коммерческому ЛГЭКу за бесценок отойдет почти вся коммунальная инфраструктура города, которая сейчас принадлежит муниципалитету и которую ЛГЭК пока арендует.
Кто еще может претендовать на акции ЛГЭКа? Частная Fletcher Group Holdings Ltd, держатель 12,9% акций? Но эту компанию Совет директоров общества давно, как говорится, послал в бан. Кто же остается? ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», у которой 0,0001% акций ЛГЭКа?
Да, это возможно. Оплату акций, как говорят в мэрии, планируется осуществить имуществом теплосетевого комплекса ЛОККа. Ну и что, что эта организация находится в предбанкротном состоянии? ОГУПу принадлежит масса котельных и сетей в городах и районах области, которые находятся в аренде у «Квадры». И это имущество вполне может быть обменено на акции ЛГЭКа. За допэмиссию акций в АО «ЛГЭК», кстати, отвечает Владимир Мигита, бывший первый вице-мэр Липецка, известный «альтруист» и выдумщик. Когда-то он обещал сделать из Липецка Питтсбург, а из муниципальной экономической зоны на улице 9 Мая - наше Сколково. Что затеял Владимир Мигита на этот раз?
Вот что пишет на этот счет газета «КоммесантЪ»: «Как отметил господин Мигита, ЛГЭК пытается получить это имущество «не для того, чтобы проесть, а чтобы под грамотным управлением увеличить его капитализацию». «Мы недавно закончили десятилетнюю историю с кредитом Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию инженерной инфраструктуры города. Теперь можем реализовывать новые крупные проекты, но для этого нужно увеличить уставный капитал. Это поможет нам стать инвестиционно привлекательными и использовать финансирование от крупных банков. Ведь перед тем, как взять кредит ЕБРР, нам тоже пришлось увеличить капитал с 200 млн руб. до 1,2 млрд», - сказал управленец».
Возможно, за всеми этими движениями стоит одно: чье-то желание сделать АО «ЛГЭК» по-настоящему пусть региональной, не чета «Квадре», конечно, но рыночной «голубой фишкой». В случае допэмиссии акций, которая уничтожит существующий контроль над компанией муниципалитета, ЛГЭК станет самостоятельным игроком, собственником городских и даже региональных тепловых, водоканализационных и энергетических сетей с правом их дальнейшей перепродажи. Случится то, о чем предупреждал GOROD48 еще в 2011 году в публикации «ЛГЭК хотят рассовать по карманам». Не грех дословно повторить ее резюме: «И если ЛГЭК поведут по пути скорейшей приватизации, то тогда любые потраченные горожанами капля воды, калория тепла или киловатт/час электроэнергии будут работать на карманы новых собственников ЛГЭКа».
Игорь Луговой
- ЛГЭК сегодня на ладан дышит! А раньше менял по 3-5 процентов сетей в год. Больше, чем сам городской водоканал. В конце концов все кончится тем, что кому-то за результаты такой финансово-хозяйственной деятельности придется отвечать!
ЛГЭК в начале года был должен своему акционеру, Липецкводоканалу, 83,4 млн рублей. В прошлом году из городской казны были выплачены 91,5 млн рублей долга АО «ЛГЭК» перед его кредиторами, а в этом году - еще 40 миллионов. В то же время руководитель ЛГЭКа Владимир Башкарев купил за счет предприятия «Лексус» за 3,2 млн рублей в то время как рабочая техника компании находится в плачевном состоянии (ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам).
Не удивительно, что депутаты горсовета обязали Счетную палату Липецка во внеочередном порядке проверить финансово-хозяйственную деятельность ЛГЭКа.
- В каком положении находится сейчас предприятие, контрольный пакет акций которого принадлежит городу? В информационном пространстве нет ни одной записи о том, как оно развивается. Только информация об отключениях. Это настораживает. Насколько достоверна информация и есть ли необходимые сведения для того, чтобы мы не столкнулись с такой ситуацией, когда «ЛГЭК» получил новый кредит под залог муниципального имущества. Есть ли повод для беспокойства? - поинтересовался на заседании депутатской комиссии парламентарий Сергей Коваль (который был, кстати, предыдущим директором ЛГЭКа после ареста Александра Конаныхина).
Аудиторы счетной палаты намерены зайти на предприятие в начале третьего квартала. Но уже известно, что в августе на общее собрание акционеров ЛГЭКа будет вынесено предложение о допэмиссии акций общества. На предприятии говорят, что могут выпустить акций на 6,6 миллиарда рублей. На сумму, на минуточку, в пять раз превышающую нынешний уставный капитал компании, составляющий 1,2 миллиарда!
Зная о таких наполеоновских планах, GOROD48 обратился к гендиректору ЛГЭКа Владимиру Башкареву с просьбой ответить на несколько вопросов.
- Владимир Александрович, по итогам работы за 2017 год АО «ЛГЭК» получило убыток в сумме 360,8 миллиона рублей. Показатель EBITDA за 2017 год сократился до 162,3 миллиона рублей против 602,1 миллиона в 2016 году. Валовая прибыль снизилась на 90 миллионов, выручка от основных видов деятельности упала на 44 миллиона. И это при постоянном росте тарифов. Все так плохо?
- Если «все так плохо» относится только к показателям финансовой отчетности, то поясняем следующее. Убыток в 360,8 миллиона рублей - это финансовый результат, в котором учтены списания безнадежных задолженностей предыдущих периодов по причине массово обанкротившихся управляющих компаний. Выручка от основных видов деятельности упала по причине снижения потребления наших услуг - водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоснабжения.
- По данным наших источников, с осени 2017 года ЛГЭК заключил несколько кредитных договоров на сумму 800 миллионов рублей. Говорят, что с Советом директоров общества это не обговаривалось. Исходя из нынешнего финансового положения, чем отдавать будете? И могут ли быть залогом при получении новых кредитов основные средства ЛГЭКа?
- С осени 2017 года кредитные договора на сумму в 800 миллионов рублей не заключались. Были проведены процедуры рефинансирования, в т.ч. кредита ЕБРР, с целью снижения стоимости ранее закрытой финансовой дыры, образовавшейся из-за массового банкротства управляющих компаний. И эти сделки не находятся в компетенции Совета директоров. Финансовое положение общество характеризуется стабильными показателями на протяжении нескольких лет. Закрытие финансовой дыры после массового банкротства УК было временным решением, которое до настоящего момента пролонгируется. Окончательного решения пока нет, но оно прорабатывается.
- Вы назначили финансовым директором-главным бухгалтером предприятия Марину Максимову. Правда ли, что она не работала даже бухгалтером до приема на эту должность?
- Да, бухгалтером она не работала. Но в трудовой деятельности в должности заместителя генерального директора имела в подчинении бухгалтерию.
- Хватает ли кадров для работы «на земле»?
- Кадров желаемой квалификации для выполнения любой работы всегда не хватает.
- Куплен ли предприятием автомобиль «Лексус»?
- Куплен.
- ЛГЭК желает провести дополнительную эмиссию акций на сумму, превышающую в несколько раз размер уставного капитала. Кому будет предложено их купить?
- Дополнительная эмиссия проводится по закрытой подписке. Купить дополнительные акции может любой акционер АО.
Был ли полностью открыт для GOROD48 гендиректор ЛГЭКа? Вряд ли. Это исходит из жизненной философии Владимира Башкарева. Он - приверженец японской культуры, обладатель пусть начального, но дана по такому восточному единоборству как айкидо. И это значит, что он не готов быть искренним с оппонентами. Но перед аудиторами Счетной палаты Липецка он, конечно, раскроется. И тогда станет известно, брал ли ЛГЭК кредиты в РосЕвроБанке (у этой финансовой организации нет офиса в Липецке, но зато есть в Воронеже, откуда к нам и перебрался Владимир Башкарев) на три года со сроком погашения в 2020 году. Ведь если при нынешнем своем финансовом состоянии ЛГЭК не потянет выплаты, то мэрия не сможет выступить его финансовым гарантом, как это было в случае с банками ВТБ и ЕБРР. И чем тогда отдавать долги? Имуществом компании, являющейся частью инфраструктуры Липецка?
Также говорят, что аудитором ЛГЭКа Владимир Башкарев выбрал опять-таки воронежскую ООО АФ «Стандарт-Аудит». С опытом работы на предприятиях, на которых до этого работал гендиректор ЛГЭКа. Говорят, стоимость аудиторских услуг этой компании - 500 тысяч рублей, что это вызывает сомнение в проведение полноценной аудиторской проверки ЛГЭКа, предприятия с выручкой, превышающей 3,5 млрд рублей.
Но самое главное другое. Владимир Башкарев сказал, что выпущенные по допэмиссии акции ЛГЭКа будет предложено купить его акционерам. Каким? Три липецких МУПа - «Липецкводоканал», «Горэлектросеть» и «Липецктеплосеть», которым на круг пока принадлежат 87% акций компании - влачат жалкое существование, не имея возможности, как, например, Липецкводоканал, выплачивать даже обязательные налоги и сборы. Нет, конечно МУПам могут предложить расплатиться за новые акции имуществом или взаимозачетом по долгам. И тогда коммерческому ЛГЭКу за бесценок отойдет почти вся коммунальная инфраструктура города, которая сейчас принадлежит муниципалитету и которую ЛГЭК пока арендует.
Кто еще может претендовать на акции ЛГЭКа? Частная Fletcher Group Holdings Ltd, держатель 12,9% акций? Но эту компанию Совет директоров общества давно, как говорится, послал в бан. Кто же остается? ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», у которой 0,0001% акций ЛГЭКа?
Да, это возможно. Оплату акций, как говорят в мэрии, планируется осуществить имуществом теплосетевого комплекса ЛОККа. Ну и что, что эта организация находится в предбанкротном состоянии? ОГУПу принадлежит масса котельных и сетей в городах и районах области, которые находятся в аренде у «Квадры». И это имущество вполне может быть обменено на акции ЛГЭКа. За допэмиссию акций в АО «ЛГЭК», кстати, отвечает Владимир Мигита, бывший первый вице-мэр Липецка, известный «альтруист» и выдумщик. Когда-то он обещал сделать из Липецка Питтсбург, а из муниципальной экономической зоны на улице 9 Мая - наше Сколково. Что затеял Владимир Мигита на этот раз?
Вот что пишет на этот счет газета «КоммесантЪ»: «Как отметил господин Мигита, ЛГЭК пытается получить это имущество «не для того, чтобы проесть, а чтобы под грамотным управлением увеличить его капитализацию». «Мы недавно закончили десятилетнюю историю с кредитом Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию инженерной инфраструктуры города. Теперь можем реализовывать новые крупные проекты, но для этого нужно увеличить уставный капитал. Это поможет нам стать инвестиционно привлекательными и использовать финансирование от крупных банков. Ведь перед тем, как взять кредит ЕБРР, нам тоже пришлось увеличить капитал с 200 млн руб. до 1,2 млрд», - сказал управленец».
Возможно, за всеми этими движениями стоит одно: чье-то желание сделать АО «ЛГЭК» по-настоящему пусть региональной, не чета «Квадре», конечно, но рыночной «голубой фишкой». В случае допэмиссии акций, которая уничтожит существующий контроль над компанией муниципалитета, ЛГЭК станет самостоятельным игроком, собственником городских и даже региональных тепловых, водоканализационных и энергетических сетей с правом их дальнейшей перепродажи. Случится то, о чем предупреждал GOROD48 еще в 2011 году в публикации «ЛГЭК хотят рассовать по карманам». Не грех дословно повторить ее резюме: «И если ЛГЭК поведут по пути скорейшей приватизации, то тогда любые потраченные горожанами капля воды, калория тепла или киловатт/час электроэнергии будут работать на карманы новых собственников ЛГЭКа».
Игорь Луговой
15 1866
123 таксист
ЭТОТ ПЕРСОНАЖ
Вопросик
о каг !
Мария
Липчанин
аналитик
Виктор 2-28-14
гостья
555