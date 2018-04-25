Депутаты горсовета инициируют проверку ЛГЭКа

На очередной сессии горсовета в ходе утверждения отчета об исполнении бюджета города Липецка за 2017 год у депутатов появились вопросы к финансово-хозяйственной деятельности предприятия АО «ЛГЭК».

Как сообщает пресс-служба горсовета, по информации департамента финансов, в результате исполнения АО «ЛГЭК» обязательств по кредитному договору, заключенному с Европейским банком реконструкции и развития, предоставленная в обеспечение обязательства муниципальная гарантия в сумме 1 млрд. 200 млн. рублей списана с долга города. А «ЛГЭК» погасил оставшуюся часть кредита в размере 147 млн. рублей, из них 40 млн. рублей выделил городской бюджет.

У депутатов возник резонный вопрос: за счет чего предприятие погасило столь большой кредит, ведь за ним числится серьезная кредиторская и дебиторская задолженность.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова пояснила, что в данном случае имело место быть перекредитование на более выгодных условиях.

- То есть, предприятие взяло кредит на погашение кредита, - «перевел» слова главного финансиста города депутат Сергей Коваль.

Так же Счетная палата установила, что в 2017 году в связи с неисполнением АО «ЛГЭК» обязательств по погашению кредита и процентов, из бюджета города были произведены выплаты в размере 91,5 млн. рублей по представленной муниципальной гарантии. Но при этом никто не проверил финансовое состояние должника.

- В каком положении находится сейчас предприятие, контрольный пакет акций которого принадлежит городу? В информационном пространстве нет ни одной записи о том, как оно развивается. Только информация об отключениях. Это настораживает. Насколько достоверна информация и есть ли необходимые сведения для того, чтобы мы не столкнулись с такой ситуацией, когда «ЛГЭК» получил новый кредит под залог муниципального имущества. Есть ли повод для беспокойства у городских парламентариев? – поинтересовался депутат Сергей Коваль.

Председатель департамента финансов пояснила, что на момент проверки Счетной палатой отчета за 2017 год в законодательстве не было жестких требований о том, чтобы в обязательном порядке делать заключение о финансовом состоянии предприятия перед каждым платежом по гарантийному обязательству.

- Когда мы уже в этом году платеж произвели по гарантийному обязательству, мы сделали дважды оценку финансового состояния предприятия. И в одном, и в другом случае, положение «ЛГЭК» устойчиво. Но, в рамках отчетности за 2017 год, - уточнила Татьяна Григорова.

- Для того чтобы не было сомнений, я предлагаю все-таки проверить финансовое состояние предприятия. Чтобы депутаты были спокойны, что «ЛГЭК» не уйдет какому-то банку за долги, - предложил Сергей Коваль.

Депутаты коллегу поддержали и поручили Счетной палате сделать анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.