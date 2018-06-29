Липецким водителям вручено свыше ста стикеров «Взяток не даю!»

Необычную акцию «Взяток не беру!» подготовили и провели сотрудники УМВД России по Липецкой области и волонтеры областного центра «Дорогами безопасности».

В центре города совместные рейдовые патрули останавливали автомобили и предлагали водителям стикеры «Взяток не даю!».

Как сообщает пресс-служба областного управления Министерства внутренних дел, на липецких дорогах в эти дни появятся десятки автомобилей с символом антикоррупционной акции.

Кроме этого, в ходе мероприятия ее организаторы подробно информировали липчан об ответственности за дачу взяток, доводили до сведения автолюбителей, что о вымогательстве взяток, других коррупционных проявлениях они должны сообщать в полицию.

Полицейские напоминают телефоны, по которым можно предоставить информацию о вымогательстве взяток и коррупции - 22-15-41, 36-91-60 или 02.

фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.



