Общество

сегодня, 08:42

Липецким водителям вручено свыше ста стикеров «Взяток не даю!»

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#ГИБДД #коррупция
Липецким водителям вручено свыше ста стикеров «Взяток не даю!»

Необычную акцию «Взяток не беру!» подготовили и провели сотрудники УМВД России по Липецкой области и волонтеры областного центра «Дорогами безопасности». 

В центре города совместные рейдовые патрули останавливали автомобили и предлагали водителям стикеры  «Взяток не даю!».

Как сообщает пресс-служба областного управления Министерства внутренних дел, на липецких дорогах в эти дни появятся десятки автомобилей с символом антикоррупционной акции.  

Кроме этого, в ходе мероприятия ее организаторы подробно информировали липчан об ответственности за дачу взяток, доводили  до сведения автолюбителей, что о вымогательстве взяток,  других коррупционных проявлениях они должны сообщать в полицию. 

Полицейские напоминают телефоны, по которым можно предоставить информацию о вымогательстве взяток и коррупции - 22-15-41, 36-91-60 или 02.

фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.


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#ГИБДД #коррупция

Комментарии (13)

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Гулевский

23 минуты назад
как не хорошо тырить чужие фотографии! Их же Авторадио вчера у себя публиковали!
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Милая Оксана

сегодня, 10:23
Вадила слышь вся наша Раша глухая провинция с нужниками на улице
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Милая Оксана

сегодня, 10:22
Что имею то и введу , а взяточку всегда даю и буду давать чем платить в бюджет дибильного гос- ва
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Водила

сегодня, 09:52
Милая Оксана,вы наверное из глухой провинции,уже лет пять пользуюсь приложением для оплаты услуг онлайн,удобно и штраф на 50 процентов меньше.
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худая таксистка на калине

сегодня, 09:44
Взяток не даю . а спасаюсь микроминетиком
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Калдырь

сегодня, 09:35
Милая Оксана, «я лучше дам» я не понял что имеешь ввиду?
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Сергей 13

сегодня, 09:29
Милая Оксана, а Вы всем даёте,или только полицаям?А я вот взяток не даю,и штрафов у меня нет,просто ездить нужно грамотно,тогда и давалкой не будешь)).
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Калдырь

сегодня, 09:28
Полиция внедряет современные методы борьбы с коррупцией.
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Не тем дают

сегодня, 09:17
Лучше бы должностным людям прилепили значок "Взяток не беру", а чужие машины марать глупыми наклейками не стоило бы
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Ы

сегодня, 09:16
Мы взяток не даем! Просто у нас денег нет)
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