сегодня, 08:42
Липецким водителям вручено свыше ста стикеров «Взяток не даю!»
Необычную акцию «Взяток не беру!» подготовили и провели сотрудники УМВД России по Липецкой области и волонтеры областного центра «Дорогами безопасности».
В центре города совместные рейдовые патрули останавливали автомобили и предлагали водителям стикеры «Взяток не даю!».
Как сообщает пресс-служба областного управления Министерства внутренних дел, на липецких дорогах в эти дни появятся десятки автомобилей с символом антикоррупционной акции.
Кроме этого, в ходе мероприятия ее организаторы подробно информировали липчан об ответственности за дачу взяток, доводили до сведения автолюбителей, что о вымогательстве взяток, других коррупционных проявлениях они должны сообщать в полицию.
Полицейские напоминают телефоны, по которым можно предоставить информацию о вымогательстве взяток и коррупции - 22-15-41, 36-91-60 или 02.
фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
Гулевский
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Ы