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сегодня, 15:45

Липецкие дороги будет проверять специальная лаборатория

7 764
#дорожные работы
Липецкие дороги будет проверять специальная лаборатория

Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» выходит на липецкие дороги. Лаборатория оборудована на базе микроавтобуса и предназначена для выполнения полевых работ по паспортизации, разработке проектов организации дорожного движения, диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Как сообщает пресс-служба Управления дорог и транспорта Липецкой области, необходимость в приобретении лаборатории возникла в связи с увеличением объёмов дорожного ремонта в связи с реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецкой агломерации, сообщили в управлении дорог и транспорта региона. В настоящее время произведена наладка оборудования, специалисты завершили обучение и дорожный комплекс приступил к работе на автодорогах области.  

Программный комплекс следит за рядом показателей: измеряет прочность дорожных одежд, геометрию и ровность дороги, контролирует сцепление с дорожным покрытием. Высокоскоростная камера производит видеосъёмку дороги с развёрткой на 180 градусов и в автоматическом режиме фиксирует не только все дефекты покрытия, но и интенсивность дорожного движения на участке – определяет марки автомобилей и их приблизительный вес. Все данные фиксируются в электронном журнале. Линейное местоположение объектов определяется автоматически при помощи ГЛОHACC/GPS-приемника.

В 2018 году в Липецкой агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 59 объектов общей протяжённостью 119,8 км и ликвидировать 36 очагов аварийности.




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7 764
#дорожные работы

Комментарии (7)

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точно

19 минут назад
Пешеходы о колею на переходах спотыкаются там без лаборатории одним глазом все недочеты разглядеть можно
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Alex

29 минут назад
Проверьте этой лабораторией виадук над Елецким шоссе по Тамбовской трассе,я думаю все приборы в автолаборатории просто охереют и больше измерять уже не смогут ни одну дорогу в г.липецк
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ВЕСНА

49 минут назад
Своя лаборатория, это супер для липецких чинуш! Что скажут, то и напишут при приемке! И снова никто ни за что не отвечает!!!
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Легого

56 минут назад
Проверти дорогу на посёлок Венера там её вообще нет!!!
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Федор

сегодня, 17:40
Нужна независимая лаборатория из Москвы
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:

сегодня, 17:24
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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Есть способ дешевле и эффективнее

сегодня, 16:53
ЕДИНСТВЕННЫЙ ...Вывели на обочину и * ...
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