Липецкие дороги будет проверять специальная лаборатория

Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» выходит на липецкие дороги. Лаборатория оборудована на базе микроавтобуса и предназначена для выполнения полевых работ по паспортизации, разработке проектов организации дорожного движения, диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба Управления дорог и транспорта Липецкой области, необходимость в приобретении лаборатории возникла в связи с увеличением объёмов дорожного ремонта в связи с реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецкой агломерации, сообщили в управлении дорог и транспорта региона. В настоящее время произведена наладка оборудования, специалисты завершили обучение и дорожный комплекс приступил к работе на автодорогах области.

Программный комплекс следит за рядом показателей: измеряет прочность дорожных одежд, геометрию и ровность дороги, контролирует сцепление с дорожным покрытием. Высокоскоростная камера производит видеосъёмку дороги с развёрткой на 180 градусов и в автоматическом режиме фиксирует не только все дефекты покрытия, но и интенсивность дорожного движения на участке – определяет марки автомобилей и их приблизительный вес. Все данные фиксируются в электронном журнале. Линейное местоположение объектов определяется автоматически при помощи ГЛОHACC/GPS-приемника.

В 2018 году в Липецкой агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 59 объектов общей протяжённостью 119,8 км и ликвидировать 36 очагов аварийности.











