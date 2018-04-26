Общество

40 минут назад

Новый парк отдыха появится в Елецком районе

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#лес #парк
Новый парк отдыха появится в Елецком районе

На месте будущего парка волонтеры высадили более двухсот саженцев сосен

Учащиеся учебного объединения «Юный лесничий» «Центра дополнительного образования» под девизом «Добровольцы родному селу!» совместно  со старшеклассниками школы села Талица, педагогами и представителями Черкасского сельского совета разбили Парк отдыха на территории села Черкассы.

Добровольцы, старшеклассники, педагоги и сотрудники сельской администрации высадили более двухсот молодых сосен, сообщили в отделе образования Елецкого района.

Саженцы предоставил Елецкий лесхоз.
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#лес #парк

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