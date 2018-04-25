«Высота Огурец» стала «Рубежом воинской доблести»

В годы войны там погибло от 5 до 15 тысяч советских воинов.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты проголосовали за присвоение селу Стрелец Долгоруковского района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести», а участку местности «Высота Огурец» Воловского района - «Рубеж воинской доблести».



Село Стрелец в годы Великой Отечественной Войны входило в состав территорий, охваченных Елецкой наступательной операцией. Битва проходила в течение 10 дней в декабре 1941 года. В решающих сражениях приняли участие и жители села Стрелец. Многие из них за проявленные стойкость, мужество и отвагу получили государственные награды. При обороне села погибли 128 человек. Всего в сражениях в период ВОВ на разных фронтах погибли почти 300 солдат из села Стрелец.



Линия фронта проходила недалеко от села Ломигоры Воловского района. Здесь, на высоте 194 метра, с декабря 1941 по январь 1943 года велись ожесточенные бои за высоту "Огурец", находящуюся на стыке трех нынешних областей: Курской, Липецкой и Орловской (высота получила свое название за схожесть по конфигурации на карте с обычным огурцом). Эту территорию также называют ломигорским "Мамаевым курганом": в годы войны там погибло более 5 тысяч советских воинов (а по данным поисковиков - не менее 15 тысяч). Неприступную высоту от немцев освободили лишь в 1943-м году.