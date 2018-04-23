Общество

43 минуты назад

Мастерица из Липецка завоевала «золото» Дельфийских игр

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#дельфийские игры
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Мастерица из Липецка завоевала «золото» Дельфийских игр

Во Владивостоке продолжаются XVII молодежные Дельфийские игры. Они завершатся в эту среду, но первые результаты уже известны. Мастер Центра событийного туризма Анна Ильина заняла первое место в номинации «Художественные ремесла».

Тема конкурса, обозначенная жюри в этой номинации – «Моя Родина». Как рассказывает Анна, представившая на конкурсе традиционную романовскую игрушку из села Троицкое Липецкой области, без знакомства с селами и деревнями, без крестьянских образов и традиций мы вряд ли имели бы полное представление о том, что такое Родина и родная земля. 

Анна привезла на Дельфийские игры уже готовые работы, воплотившие классические сюжеты романовской игрушки: «Парочка», «Выезд», «Всадник». В ходе конкурсных испытаний она сделала еще несколько игрушек, в числе которых «Медведь с балалайкой», «Романовский козел» и «Жаворонок». По результатам презентации и оценки работ экспертами мастер из Липецкой области удостоился высшей личной награды Игр. 

В 2018 году молодежные Дельфийские игры собрали почти 2000 участников из 69 субъектов РФ, сообщает Центр событийного туризма Липецкой области.

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#дельфийские игры
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Комментарии (1)

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Василий

34 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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