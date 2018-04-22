Липецкие подростки свалили леса ремонтируемого ДК

Многолетним чаяниям сокольцев мешают их же дети

Поселковый Дворец культуры много лет стол обшарпанным, штукатурка и лепнина падала на головы посетителей, нередко их травмируя. Сокольцы устали просить власти заняться ремонтом ДК, построенного в 1951 году, но денег в казне на это не было, и вот наконец-то мэрия изыскала средства на ремонт, который начался в конце марта этого года



На комплексную реконструкцию здания из городского бюджета выделено 30 млн. рублей. Начались противоаварийные работы, включающие в себя стяжку трещин на фасаде, укрепление арматуры колон, а также ремонт фасада и ступеней. В планах - сделать отмостку вокруг здания для защиты фундамента от дождевых вод.



Работы уже начались, часть стен ДК оделась в леса. Но вот сегодня, в третьем часу дня, по сообщениям наших читателей, приславших также фото, группа подростков расшатала строительную балку, в итоге - часть лесов обрушилась.





