Происшествия

сегодня, 15:27

Липецкие подростки свалили леса ремонтируемого ДК

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#вандализм #хулиганство
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Липецкие подростки свалили леса ремонтируемого ДК

Многолетним чаяниям сокольцев мешают их же дети

Поселковый Дворец культуры много лет стол обшарпанным, штукатурка и лепнина падала на головы посетителей, нередко их травмируя. Сокольцы устали просить власти заняться ремонтом ДК, построенного в 1951 году, но денег в казне на это не было, и вот наконец-то мэрия изыскала средства на ремонт, который начался в конце марта этого года

На комплексную реконструкцию здания из городского бюджета выделено 30 млн. рублей. Начались противоаварийные работы, включающие в себя стяжку трещин на фасаде, укрепление арматуры колон, а также ремонт фасада и ступеней. В планах - сделать отмостку вокруг здания для защиты фундамента от дождевых вод.

Работы уже начались, часть стен ДК оделась в леса. Но вот сегодня, в третьем часу дня, по сообщениям наших читателей, приславших также фото, группа подростков расшатала строительную балку, в итоге - часть лесов обрушилась.


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#вандализм #хулиганство
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Комментарии (8)

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Максим

4 минуты назад
По технике безопасности строительные леса необходимо закреплять к стене . Повезло , что никого не придавило!
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Катерина

8 минут назад
Штат ЧУХАС, ага, и Сселки захватите. Только я не хочу, чтобы их ко мне подселили поближе.
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собирайтесь в эротическое приключения

9 минут назад
Ветер с востока и ближнего и дальнего. А кто детей будет обижать и их матерей ждет дальневосточный гектар.
ответить

Для для хватит врать

23 минуты назад
Не - правильно "онажепьять"
ответить

Для хватит врать

43 минуты назад
#Тыжемать#?
ответить

а в 195 году нашей эры,

сегодня, 15:53
Или до нашей?
ответить

это были

сегодня, 15:52
Подростки,а не ветер
ответить

хватит врать!

сегодня, 15:49
Это был ветер, на детей свалили свою безолаберность, придурки
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