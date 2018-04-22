Происшествия
сегодня, 15:27
Липецкие подростки свалили леса ремонтируемого ДК
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Многолетним чаяниям сокольцев мешают их же дети
Поселковый Дворец культуры много лет стол обшарпанным, штукатурка и лепнина падала на головы посетителей, нередко их травмируя. Сокольцы устали просить власти заняться ремонтом ДК, построенного в 1951 году, но денег в казне на это не было, и вот наконец-то мэрия изыскала средства на ремонт, который начался в конце марта этого года
На комплексную реконструкцию здания из городского бюджета выделено 30 млн. рублей. Начались противоаварийные работы, включающие в себя стяжку трещин на фасаде, укрепление арматуры колон, а также ремонт фасада и ступеней. В планах - сделать отмостку вокруг здания для защиты фундамента от дождевых вод.
Работы уже начались, часть стен ДК оделась в леса. Но вот сегодня, в третьем часу дня, по сообщениям наших читателей, приславших также фото, группа подростков расшатала строительную балку, в итоге - часть лесов обрушилась.
На комплексную реконструкцию здания из городского бюджета выделено 30 млн. рублей. Начались противоаварийные работы, включающие в себя стяжку трещин на фасаде, укрепление арматуры колон, а также ремонт фасада и ступеней. В планах - сделать отмостку вокруг здания для защиты фундамента от дождевых вод.
Работы уже начались, часть стен ДК оделась в леса. Но вот сегодня, в третьем часу дня, по сообщениям наших читателей, приславших также фото, группа подростков расшатала строительную балку, в итоге - часть лесов обрушилась.
8 1098
Максим
Катерина
собирайтесь в эротическое приключения
Для для хватит врать
Для хватит врать
а в 195 году нашей эры,
это были
хватит врать!