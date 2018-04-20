Погибшим в страшной аварии на грязинской трассе было по 38 лет

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 9 человек, 2 погибли.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 апреля в Липецке на улице Баумана 48-летний водитель ГАЗ-2752 столкнулся с «Фордом» под управлением 20-летнего парня. Оба водителя получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В 19.05 на автодороге Липецк – Грязи 38-летний водитель «ВАЗ-2105» столкнулся с «Митсубиси» под управлением 22-летнего парня и с автомобилем «Хендай» под управлением 27-летнего водителя. В результате водитель «пятерки» и его 38-летний пассажир получили смертельные травмы , а водитель второй иномарки с травмой госпитализирован.

В Задонском районе в 13.50 на автодороге «Дон» 35-летний водитель БМВ по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Шевроле-Нивой» под управлением 51-летнего мужчины. В результате водитель и два пассажира «Нивы» с различными травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1328 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 925, неиспользование ремней безопасности – 59, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 25.