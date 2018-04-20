Происшествия

сегодня, 09:00

Погибшим в страшной аварии на грязинской трассе было по 38 лет

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#авария #ДТП
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Погибшим в страшной аварии на грязинской трассе было по 38 лет

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 9 человек, 2 погибли.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 апреля в Липецке на улице Баумана 48-летний водитель ГАЗ-2752 столкнулся с «Фордом» под управлением 20-летнего парня. Оба водителя получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В 19.05 на автодороге Липецк – Грязи 38-летний водитель  «ВАЗ-2105» столкнулся с «Митсубиси» под управлением 22-летнего парня и с автомобилем «Хендай» под управлением 27-летнего водителя. В результате водитель «пятерки» и его 38-летний пассажир получили смертельные травмы, а водитель второй иномарки с травмой госпитализирован.

В Задонском районе в 13.50 на автодороге «Дон» 35-летний водитель БМВ по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Шевроле-Нивой» под управлением 51-летнего мужчины. В результате водитель и два пассажира «Нивы» с различными травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1328 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 925, неиспользование ремней безопасности – 59, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 25.

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#авария #ДТП
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Комментарии (8)

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BLOOD_JO

6 минут назад
Жаль парня.
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Некто

25 минут назад
Эх! Мотя,Мотя! Не дискредитирующие это имя! Мою собачку зовут -МОТЯ, Прочитал ей сейчас ваши опусы, и вижу, ей стало стыдновато за имя Мотя... Да и вообще ходите и спите в противогазе.
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Гость

36 минут назад
Мотя, у тебя наверное точно от токсокара и токсоплазмоза не в порядке с головой.......плюс амбре, которое от тебя исходит после головки чеснока и лука.
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123

38 минут назад
Мотя, шапочку из фольги сделайте себе еще! кругом одно излучение, оно отравляет мозг.
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Мотя

48 минут назад
Подсохло, и в воздухе воспарила собачья токсокара и кошачья токсоплазма. Вдыхая высохшее дерьмо животных, человек заражется смертельно опасными паразитами. Токсоплазма, коей заражены все любители кошек и собак, стремится попасть в мозг человека подальше от клеток- киллеров имунной системы. Иммунитет бессилен, даже если вы все лишь погладили собачку или наступили на высохшую кашку и принесли на обуви ее домой. И раньше болели этой жутью и отправлялись в * , так как токсоплазма приводит к психзаболеваниям. Лично я перестала ходить в гости к кошатникам и собачатникам. Съедаю в день по головке чеснока, лука, по чайной ложке семян гвоздики и пью касторовое масло- сильное антипразитарное средство (содержит ундецелиновую кислоту). Промываю нос мылом
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Я

54 минуты назад
Туда дорога сам виноват
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АвтоВАЗ

59 минут назад
Снова отличился
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Нонка

сегодня, 09:12
нарушил правила-гроб На дороге идет война
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