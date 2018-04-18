В Липецке массовое отключение воды

В связи с производством ремонтных работ 19 апреля с 10:00 до 24:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Задорожная, 24; ул. Одоевского, 5 (Д/с №25), 10; ул. Рыбалко, 19;



- частный сектор: ул. Шахтерская; ул. Задорожная; ул. Муравьева; ул. Одоевского; ул. Рыбалко; ул. Харьковская; ул. Винницкая; ул. Садовая; ул. Подсобное хозяйство.



С 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- ул. Энергостроителей, 20, 18, 19, 23, 23а, 13, 22, 15, 11, 10, 7, 12, 12а, 16, 17а; ул. Уральская, 5а(бассейн);



- частный сектор: ул. Земляничная; ул. Васильковая; ул. Ромашковая; ул. Малиновая; ул. Славянская; ул. Абрикосовая; ул. Папанина; ул. Ануфриева; ул.Знаменского; ул. Басинского; пер. Жасминовый; пер. Каштановый; пер. Виноградный; ул. Надежды; ул. Сливовая.



Подвоз воды: по заявкам жителей.



В этот же день с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- пл. Мира, 2; 2а; 3; 1; 1а; 1г; 1б; 1в; ул. Спиртзаводская, 1; 1а; 5; 7; 9; 11; 10; 12; 9а; ул. Инженерная, 3; 5; 5а; ул. З. Космодемьянской, 1; 2/1(ЦТП ПАО Квадра); 4а; 1а;3; 3б; 1б; 3а; 3а/1; пр. Осенний, 2а; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 6а; 4/2; 2б; 3в; 3б; 1а; 1б; 1в; 1г; 1ж; 1к; ул. Фурманова, 21; 23; 25; 23а; 32; 34; 36; 36а; 37; 23/3; 41; 43; 27; 44; 59а; 47; 45; 51; 53а; 53; 59б; 63/1; 63; 67; 30а; 54; 28б;



- частный сектор: ул. Земная; ул. Дорожная; ул. Зареченская; ул. Кленовая; ул. Фурманова; ул. Лесопарковое хозяйство



Подвоз воды: проезд Осенний, 6а и по заявкам жителей.





С 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- ул. Жуковского, 10, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а; ул. Ибаррури, 1 (школа №62), 1а (антикризисный центр), 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а (детский сад №44); ул. Юбилейная, 2, 4, 4а, 6, 6а (детский сад №35); ул. Краснознаменная, 27.



Подвоз воды: ул. Ибаррури, 1 (школа №62), 1-а (антикризисный центр), 6-а (детский сад №44); ул. Юбилейная, 6-а (детский сад №35) и по заявкам потребителей.



Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075

