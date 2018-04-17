Общество

сегодня, 14:25

Липецкие малыши недоедают

14 1155
#санитарное благополучие
Липецкие малыши недоедают

В детсадах не додают сыра, яиц, мяса, свежих овощей. 

Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутаты выслушали сотрудницу областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елену Хвенчук, рассказавшую о санитарно-эпидемиологической ситуации в Липецке.

В Липецке самую большую опасность для жизни и здоровья людей представляют воздух и вода. Так, небезопасно жить теперь не под забором Новолипецкого комбината, а рядом с автомобильными дорогами, где не раз фиксировали превышение ПДК по фенолу в 3,7 раза, по формальдегиду - в 1,8 раза. Загрязнение воздуха автотранспортом увеличилось по сравнению с 2016 годом в 1,9 раза: в прошлом году у липчан стало больше на 10 800 автомобилей. Если говорить о воде, то она пока еще безопасна для питья, но уже за счет смешивания ее из разных водозаборов (в воде фиксируют превышение ПДК по нитратам, железу, марганцу). Пять водозаборов не соответствуют санитарным требованиям. Не соответствуют требованиям 17,4% водопроводной сети.

Соответственно, среда обитания формирует болезни горожан. Так, на первом месте - болезни органов дыхания. Липчане - в группе риска по онкологии (показатели заболеваемости новобразованиями у нас - выше, чем по стране в целом): 409 человек на сто тысяч населения в Липецке в прошлом году заболели раком.

Смертность в Липецке выше рождаемости. В прошлом году в городе умерли 40 младенцев в возрасте до года (в 2016 году умерло 97 малышей, в 2015-м - 100).

Питание детей также оставляет желать лучшего.  

- Сыра, свежих овощей, мяса, молока, яиц в детсадах дети получают на 20-30% меньше нормы, - сказала Елена Хвенчук. - Мы накладываем на городскую администрацию штрафы, но это ничего не меняет. Нам обещают повышение оплаты питания дошкольников за счет родителей в этом году.

Если говорить о заболеваемости, то в Липецке в прошлом году был зафиксирован рост острых кишечных инфекций - в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. В 4,4 раза выросло число заболеваемости острым вирусным гепатитом, в 3,9 раза - энтеровирусными инфекциями, в 2,6 раза - вирусом Норфолка, в 2 раза - клещевым боррелиозом. На 19% выросло количество случаев заболевания туберкулезом, на 16,2% липчан больше кусали клещи, являющиеся переносчиками ряда заболеваний. В Липецке зафиксированы в прошлом году 54 случая заболевания коклюша, 277 - сальмонеллезом, 540 - ротавирусами, 3245 - кишечными инфекциями, 198 - внутрибольничными инфекциями. Прямые и косвенные потери от инфекционных заболеваний составили в 2017 году 23,4 млрд рублей.

782 человека в Липецке умерли в прошлом году от отравлений угарным газом и алкогольными суррогатами, передозировки наркотиками.    
14 1155
#санитарное благополучие

Комментарии (14)

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гостья

3 минуты назад
Гостье, ооооо.....вообще все эти прививки сделать обязательными, а то ЯЖЕМАТИ привитые боятся своим чадам делать прививку, а потом так и вернемся к чумному периоду....
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еще

4 минуты назад
вСССР я читал что при производстве одного автомобиля образуются в среднем 15-20 тонн ядовитых отходов плюс сколько гадости производит машина в эксплуатации.Аведькаждыйгод в мире выпускаются миллионы новых автомобилей .нагрузка на экологию колоссальная.Что касается здоровья ,то известно что на 50 процентов зависит от наследственности и на 50 от образа жизни .Большая часть продуктов что продается в магазинах-это яд, они нафаршированы вредными Е.Смотриш что люди покупают не задумываясь , сам думаю ну я их за так не возьму,а люди платят деньги и немалые. Почти все мужчины курят ,многие зашибают,конечно эти люди долгоне прживут.поветрие курить перебросилось и на женщин Аведь курящие ипьющие не произведут физически и психически здоровое потомство.Основная причина рака например у детей -пьянство и курение родителей - одного или обоих
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Тотальный диктант

4 минуты назад
А как насчет "не" с глаголами???
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Гостье

6 минут назад
гостья, Вы прежде чем писать, матчасть подтяните... БЦЖ малоэффективна! Их делают лишь бы по фтизиатрам не таскали!!! Она не защищает от инфицирования микобактериями туберкулеза, легочного туберкулеза. Стойкого иммунитета не вырабатывает! Лучшая профилактика туберкулёза - правильное питание и благоприятные условия жизни. На этом всё!
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!!!

6 минут назад
Пусть живут родные братья Куба, Индия, Вьетнам Отдадим трусы и платья Ничего не надо нам!!!!!!!!!!
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мистер

22 минуты назад
ВЫ ТЕРПИТЕ...СИРИЮ нужно кормить,ДОНЕЦК.ДОНБАСС...Опять же Ким ЧЕновцам нужно помогать..Много страждущих,кроме собственного народа..
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Мама хочет

28 минут назад
негры тоже не доедали раньше-вон какие хари выросли.
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Папа может

40 минут назад
Родители, может быть скинемся на продукты?
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гостья

43 минуты назад
не поняла, вроде недавно писали, что туберкулез снизился...а теперь на 19% вырос...а скоро пойдут детишки которым ЯЖЕМАТЬ прививки не делали....
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айай

45 минут назад
да машинами уже всё заставлено и никто с этим не борется
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