Липецкие малыши недоедают

В детсадах не додают сыра, яиц, мяса, свежих овощей.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутаты выслушали сотрудницу областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елену Хвенчук, рассказавшую о санитарно-эпидемиологической ситуации в Липецке.



В Липецке самую большую опасность для жизни и здоровья людей представляют воздух и вода. Так, небезопасно жить теперь не под забором Новолипецкого комбината, а рядом с автомобильными дорогами, где не раз фиксировали превышение ПДК по фенолу в 3,7 раза, по формальдегиду - в 1,8 раза. Загрязнение воздуха автотранспортом увеличилось по сравнению с 2016 годом в 1,9 раза: в прошлом году у липчан стало больше на 10 800 автомобилей. Если говорить о воде, то она пока еще безопасна для питья, но уже за счет смешивания ее из разных водозаборов (в воде фиксируют превышение ПДК по нитратам, железу, марганцу). Пять водозаборов не соответствуют санитарным требованиям. Не соответствуют требованиям 17,4% водопроводной сети.



Соответственно, среда обитания формирует болезни горожан. Так, на первом месте - болезни органов дыхания. Липчане - в группе риска по онкологии (показатели заболеваемости новобразованиями у нас - выше, чем по стране в целом): 409 человек на сто тысяч населения в Липецке в прошлом году заболели раком.



Смертность в Липецке выше рождаемости. В прошлом году в городе умерли 40 младенцев в возрасте до года (в 2016 году умерло 97 малышей, в 2015-м - 100).



Питание детей также оставляет желать лучшего.



- Сыра, свежих овощей, мяса, молока, яиц в детсадах дети получают на 20-30% меньше нормы, - сказала Елена Хвенчук. - Мы накладываем на городскую администрацию штрафы, но это ничего не меняет. Нам обещают повышение оплаты питания дошкольников за счет родителей в этом году.



Если говорить о заболеваемости, то в Липецке в прошлом году был зафиксирован рост острых кишечных инфекций - в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. В 4,4 раза выросло число заболеваемости острым вирусным гепатитом, в 3,9 раза - энтеровирусными инфекциями, в 2,6 раза - вирусом Норфолка, в 2 раза - клещевым боррелиозом. На 19% выросло количество случаев заболевания туберкулезом, на 16,2% липчан больше кусали клещи, являющиеся переносчиками ряда заболеваний. В Липецке зафиксированы в прошлом году 54 случая заболевания коклюша, 277 - сальмонеллезом, 540 - ротавирусами, 3245 - кишечными инфекциями, 198 - внутрибольничными инфекциями. Прямые и косвенные потери от инфекционных заболеваний составили в 2017 году 23,4 млрд рублей.



782 человека в Липецке умерли в прошлом году от отравлений угарным газом и алкогольными суррогатами, передозировки наркотиками.

