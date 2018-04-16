Происшествия

сегодня, 10:38

Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП

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#дтп
Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3247 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 17, неиспользование ремней безопасности – 220, превышение скорости – 2011, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 105.

13 апреля в Грязинском районе на автодороге Сошки – примыкание к автодороге Липецк – Усмань в 21.40 неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая получила смертельную травму.

14 апреля в 11.35 на автодороге «Дон» 28-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с движущимся впереди грузовиком КамАЗ под управлением 51-летнего мужчины. В результате две пассажирки иномарки 28-ми и 4-х лет получили травмы.

В тот же день в Ельце в 14.30 на ул. Орджоникидзе 28-летний водитель ВАЗ-2114 по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 53-летнего мужчины. В результате водитель «четырнадцатой» с травмами госпитализирован.

15 апреля в Усмани в 14.10 на ул. К. Маркса 31-летняя женщина, управляя «Фольксвагеном», по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с автомобилем ЗАЗ «Сенс» под управлением 45-летней женщины, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

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#дтп

Комментарии (1)

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сегодня, 11:14
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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