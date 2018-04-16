Госдума рассмотрит законопроект об антисанкциях

На внеочередном заседании Совета палаты 16 апреля Госдума рассмотрит проект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», внесенный ранее спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций.

Глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев заявил «Известиям» , что законопроект появился «не вопреки чему-то, а в ответ» на санкции США, и носит чисто экономическую направленность.

Так, ограничения могут коснуться поставок сельхозпродукции, сотрудничества в IT-сфере, взаимодействия по ряду программ «Росатома» и в сфере ракетного двигателестроения.

«В первую очередь надо учитывать, чтобы не пострадали экономические интересы РФ. Но, как показывает практика, у нас это получается», — заявил депутат.

Запреты и ограничения могут затронуть товары из США и стран, которые поддержали антироссийские санкции. Документ разработан в качестве ответной меры на вызовы США, которые выражаются в недружественных и неконструктивных действиях, говорится в пояснительной записке.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что задача проекта состоит в том, чтобы показать наши «красные линии» и возможности ответа, а также обеспечить необходимым инструментарием президента и правительство.

«Проект, конечно, уже согласован со всеми сторонами и будет проведен максимально оперативно — с большой долей вероятности до 7 мая, то есть до инаугурации президента», — сказал Абзалов.