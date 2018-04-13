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Окраину Липецка хотят очистить от гаражей и сараев

9 2163
#самострой #снос #инициатива
6
Окраину Липецка хотят очистить от гаражей и сараев

Большую «уборку» сулят Сырскому Руднику.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Василий Иванов предлагает освободить окраину Липецка от самостроя. Речь идет о Сырском Руднике, который усеян нелегальными гаражами и сараями.

- Предлагаю снести самовольно установленные гаражи и сараи у домов по улице Юношеской, переулку Рудный, Детская… Желательно, вместе со старыми двухэтажными домами. Мы опасаемся за безопасность себя и своих близких, проходить мимо этих строений, вблизи домов. При сносе высвободятся огромные территории под парковки, а проход станет более безопасным. Также можно сделать газоны и высадить деревья, - считает Василий Иванов.

Предложение о сносе самостроя и старых домов в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 мая. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
9 2163
#самострой #снос #инициатива
6

Комментарии (9)

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Иван

16 минут назад
У этого васька видно не гаража не сарая нет, вот он паскуда и завидует, а я авто в гараж ставлю, а не как другие на газон, да наверно и этот хмырь на газон под окна ставит, насрать ему на капот.
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мишка

36 минут назад
Их для начала с центра города убрать а уж потом можно заикаться про Сырский Рудник да и дороги сейчас на Сырском лучше чем в городе.
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Рудник

38 минут назад
Дятел ты тупой васька, ума бы тебе ущербному.
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АННА

38 минут назад
Снести сараи и гаражи не только на окраине, но и во дворах города.
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гк

42 минуты назад
а сколько площади освободится если убрать все гаражные кооперативы, где процветает нелегальный бизнес, а машины там не хранят, а ставят у домов? ЗАДУМАЙСЯ МЭР!
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СХ-9

49 минут назад
Авторынок тоже не нужен. Гектар занимает.Запчасти уже давно все покупают в интернете
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Воланд

54 минуты назад
Петровский рынок пора уже сносить
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Эксперт по какашкам

59 минут назад
уё...ки с этой вонючки достали своими высерами
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Умный

59 минут назад
дома каменные и кирпичные,разрушенные никто нес носит а эти вам снесут нет бы привести в порядок сараи у этих домов а иванову все снести .Сначала людям дома постройте на Руднике а то отправят на опытную у нас любят отправлять к черту на кулички от своего района где у людей родственники и сады-умник иванов думать головой надо!!!
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