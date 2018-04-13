Общество
сегодня, 10:55
Окраину Липецка хотят очистить от гаражей и сараев
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Большую «уборку» сулят Сырскому Руднику.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Василий Иванов предлагает освободить окраину Липецка от самостроя. Речь идет о Сырском Руднике, который усеян нелегальными гаражами и сараями.
- Предлагаю снести самовольно установленные гаражи и сараи у домов по улице Юношеской, переулку Рудный, Детская… Желательно, вместе со старыми двухэтажными домами. Мы опасаемся за безопасность себя и своих близких, проходить мимо этих строений, вблизи домов. При сносе высвободятся огромные территории под парковки, а проход станет более безопасным. Также можно сделать газоны и высадить деревья, - считает Василий Иванов.
Предложение о сносе самостроя и старых домов в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 мая. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю снести самовольно установленные гаражи и сараи у домов по улице Юношеской, переулку Рудный, Детская… Желательно, вместе со старыми двухэтажными домами. Мы опасаемся за безопасность себя и своих близких, проходить мимо этих строений, вблизи домов. При сносе высвободятся огромные территории под парковки, а проход станет более безопасным. Также можно сделать газоны и высадить деревья, - считает Василий Иванов.
Предложение о сносе самостроя и старых домов в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 мая. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
9 2163
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