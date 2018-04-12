сегодня, 11:26
Медведев предложил запретить в России американские товары
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном запрете в России товаров американского производства. Таким, по его мнению, может стать ответ на санкции в отношении отечественных компаний.
Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.
«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США.
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