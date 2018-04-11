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сегодня, 16:03

Правительство уйдет в отставку после инаугурации президента

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#Отставка правительства #инаугурация президента
Правительство уйдет в отставку после инаугурации президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с докладом в Госдуме, заявил, что представленный им отчет о работе кабмина станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая, после инаугурации президента, оно уйдет в отставку.

Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, - сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", - сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Премьер отметил, что все, что сделало правительство за эти годы - это результат общего труда с парламентариями.

Как сообщил Медведев, за прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство.

Премьер поблагодарил весь депутатский корпус за совместную работу.

23 марта Центризбирком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Владимир Путин был избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов.

После президентских выборов Путин заявлял, что не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства, - передает "Интерфакс".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Медведев, Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".
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#Отставка правительства #инаугурация президента

Комментарии (1)

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думающий

сегодня, 16:31
с таким премьером и врагов не надо
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