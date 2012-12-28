Все новости
Общество
114
36 минут назад

Группа НЛМК возглавила рейтинг лучших работодателей Черноземья

35 компаний Центрально-Черноземного района вошли в рейтинг работодателей России по версии hh.ru по итогам 2025 года. Абсолютным лидером макрорегиона, набрав 109,23 балла, стала Группа НЛМК. На федеральном уровне Группа НЛМК вошла в тройку лучших работодателей страны среди промышленных компаний вместе с «Северсталью» и «Сибуром».

Рейтинг hh.ru основан на комплексном исследовании, включающем опрос HR-специалистов, анкетирование действующих и бывших сотрудников (eNPS), а также массовое голосование соискателей. В 2025 году в опросе eNPS участвовали 421 тыс. человек, что на 10% больше, чем годом ранее.

Помимо НЛМК, в пятёрку крупнейших работодателей Черноземья с численностью сотрудников свыше 5 тыс. человек вошли «Русагро» (Белгородская область, 105,6 балла), «Агроэко» (Воронежская область, 102,27 балла), курская «Европа» (97,24 балла) и воронежский «Офисмаг» (91,18 балла). Всего в рейтинг попали 8 крупных, 10 средних и 12 небольших компаний региона.

Всего в исследование hh.ru вошли почти 1,8 тыс. компаний из 69 регионов России, включая 99 компаний из Центрального федерального округа (без учёта Москвы и области).

В опросах рейтинга hh.ru сотрудники Группы НЛМК назвали сильными сторонами компании систему развития и возможность профессионального роста. 

Современные рабочие места на предприятиях Группы позволяют сотрудникам освоить новые навыки: роботизацию, 3D-моделирование и печать, VR, управление машинным зрением и цифровыми сервисами на основе искусственного интеллекта. Инновационные технологии помогают сотрудникам осваивать новые производственные роли и быстрее раскрывать свой потенциал.

В Университете НЛМК сотрудникам компании доступно около 200 управленческих и профессиональных программ, которые охватывают все ключевые направления — от стратегического и лидерского управления до уникальных курсов по металлургии, воркшопов по внедрению ИИ в производство.

Сильная корпоративная культура подтверждается и кадровой статистикой: в 2025 году более трети новых сотрудников пришли в компанию по рекомендациям её работников, их друзей и близких.

Группа НЛМК получила статус лучшего работодателя страны еще в двух авторитетных рейтингах. По итогам 2025 года компания в третий раз получила «платиновый» статус Forbes как лучший работодатель России и во второй раз вошла в лидирующую группу РБК.
НЛМК
рынок труда

