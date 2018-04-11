Воры нашли спрятанный ключ от дома и вынесли имущества на 300 тысяч рублей

Воров пока не нашли

В ОМВД России по Елецкому району обратилась жительница деревни Казинка Елецкого района с заявлением о том, что в период времени с 09:00 до 11:00 8 апреля года неизвестные лица, путем обнаружения, спрятанного на веранде ключа, и открывания замка двери дома, рпохитили золотые украшения и ноутбук марки «Леново» , принадлежащие заявительнице, причинив материальный ущерб на общую сумму 294 000 рублей.

По данному факту СО ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело, проводится расследование.