«Передайте чиновникам, пусть шлюзы прикроют!»

Поселок Заречье подтапливает.

Сегодня в редакцию обратились жители поселка Заречье, что вода подошла к порогам домов.

В поселке мы увидели затопленные огороды =домов по улице Сергея Тюленева, вода кое-где добралась и до участков переулка Брянский, и поверх грядок, где уже было начал проклевываться чеснок, сегодня плавают утки.

Солнце, марево под +20, спят собаки на нагретых кучах песка, но для местных жителей это отнюдь не идиллия.

- А, вы журналисты, поглазеть на потоп приехали? – отъезжающий от одного из домов водитель «праворульной» машины не очень дружелюбен.

– Ну, вы ничего ведь не можете сделать, реку не отчерпаете, правильно? А вот чиновникам передайте – пусть шлюза немного прикроют, а то они, наверное, боятся, что на Матыре их особняки подтопит, сюда всю воду спускают! – сердито посоветовал водитель и дал по газам.





















А картина вокруг впечатляющая – река Воронеж и озеро Яблочное в этом месте слились в одно большое море, простирающееся от Октябрьского до Троицкого моста. Только местным жителям от этого никакой радости. Впрочем, по прогнозам синоптиков и МЧС, вода уже скоро пойдет на спад.