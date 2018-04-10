Общество

59 минут назад

«Передайте чиновникам, пусть шлюзы прикроют!»

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#паводок
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«Передайте чиновникам, пусть шлюзы прикроют!»

Поселок Заречье подтапливает.

Сегодня в редакцию обратились жители поселка Заречье, что вода подошла к порогам домов.

В поселке мы увидели затопленные огороды =домов по улице Сергея Тюленева, вода кое-где добралась и до участков переулка Брянский, и поверх грядок, где уже было начал проклевываться чеснок, сегодня плавают утки.

Солнце, марево под +20, спят собаки на нагретых кучах песка, но для местных жителей это отнюдь не идиллия.

- А, вы журналисты, поглазеть на потоп приехали? – отъезжающий от одного из домов водитель «праворульной» машины не очень дружелюбен.

– Ну, вы ничего ведь не можете сделать, реку не отчерпаете, правильно? А вот чиновникам передайте – пусть шлюза немного прикроют, а то они, наверное, боятся, что на Матыре их особняки подтопит, сюда всю воду спускают! – сердито посоветовал водитель и дал по газам.

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А картина вокруг впечатляющая – река Воронеж и озеро Яблочное в этом месте слились в одно большое море, простирающееся от Октябрьского до Троицкого моста. Только местным жителям от этого никакой радости. Впрочем, по прогнозам синоптиков и МЧС, вода уже скоро пойдет на спад.

5 1104
#паводок
1

Комментарии (5)

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6 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Я Аня, мнe 23, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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555 Путину нет альтернативы.Это наш ЩИТ!

29 минут назад
Уважаемые депутаты! Куда делась спортивная площадка между домами 3 и 4/1 по ул.Звёздная. Убрали летом 2017 года.
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Viewer

41 минуту назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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не пойму,

51 минуту назад
Зачем строиться в местах подтопления?
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Саид

55 минут назад
Ух ты! У нас в Липецкеесть мост имени Троцкого?
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