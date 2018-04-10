В Ельце пропал пациент психбольницы

Мужчина исчез 8 апреля.

24-летний Николай Лимарь в 15:00 8 апреля ушёл из психоневрологического интерната Ельца, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщает ЛОО "Поиск пропавших детей". Вероятнее всего, парень дезориентирован.



Приметы: на вид около 23 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в темные брюки и светлую толстовку.



Всех, кто имеет сведения о Николае, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.

