Происшествия

30 минут назад

В Ельце пропал пациент психбольницы

389
#пропавшие без вести
В Ельце пропал пациент психбольницы

Мужчина исчез 8 апреля.

24-летний Николай Лимарь в 15:00 8 апреля ушёл из психоневрологического интерната Ельца, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщает ЛОО "Поиск пропавших детей". Вероятнее всего, парень дезориентирован.

Приметы: на вид около 23 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в темные брюки и светлую толстовку.

Всех, кто имеет сведения о Николае, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.
389
#пропавшие без вести

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