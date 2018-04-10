Происшествия

39 минут назад

Липчанин пропал без вести после семейной ссоры

2 816
#пропавшие без вести #Анатолий Исаев
Липчанин пропал без вести после семейной ссоры

Мужчина не возвращается с 5 апреля.

5 апреля в селе Ленино под Липецком пропал 47-летний Анатолий Исаев. Мужчина поругался со своей женой, с родителями, оставил дома телефон и отправился в неизвестном направлении. Ранее такого поведения за главой семьи не наблюдалось.

- Мы ищем его уже пятый день, расспросили всех на работе, знакомых. Кто-то сказал, что видел отца пару дней назад у приятеля, с которым мы не знакомы. Сегодня мы проверим эту информацию, - рассказала GOROD48 дочь пропавшего Мария.

Всех, кто видел Анатолия Исаева, просят в любое время суток сообщить сведения по номерам 02 или +79005965589.
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#пропавшие без вести #Анатолий Исаев

Комментарии (2)

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никодим

14 минут назад
может к монахам подался, зае..ли его походу родственники
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Дедуля

21 минуту назад
Набухается и придет)) Паникеры
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