Липчанин пропал без вести после семейной ссоры

Мужчина не возвращается с 5 апреля.

5 апреля в селе Ленино под Липецком пропал 47-летний Анатолий Исаев. Мужчина поругался со своей женой, с родителями, оставил дома телефон и отправился в неизвестном направлении. Ранее такого поведения за главой семьи не наблюдалось.



- Мы ищем его уже пятый день, расспросили всех на работе, знакомых. Кто-то сказал, что видел отца пару дней назад у приятеля, с которым мы не знакомы. Сегодня мы проверим эту информацию, - рассказала GOROD48 дочь пропавшего Мария.



Всех, кто видел Анатолия Исаева, просят в любое время суток сообщить сведения по номерам 02 или +79005965589.