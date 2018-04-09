Происшествия

40 минут назад

Житель Чаплыгина обругал полицейского матом и попал под суд

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#оскорбление полицейского
Житель Чаплыгина обругал полицейского матом и попал под суд

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту публичного оскорбления полицейского.

По версии следствия житель г. Чаплыгина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пренебрегая нормами поведения в обществе, нецензурно выразился в адрес сотрудника патрульно - постовой службы районного отдала внутренних дел,  находящегося при исполнении служебных обязанностей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.319 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследовании которого осуществляла прокуратура Чаплыгинского района.

Признав собранные по делу доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, сообщает прокуратура Липецкой области.

 

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#оскорбление полицейского

Комментарии (3)

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