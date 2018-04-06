Общество
57 минут назад
Липчане устроили в соцсетях грязный флешмоб
Горожане делятся снимками загаженных дворов.
Сообщение GOROD48 о дико замусоренном дворе на улице Леваневского нашло отклик в сердцах и смартфонах липчан. Горожане, можно сказать, запустили в соцсетях мусорный флеш. Если на Леваневского все оперативно убрали, то другие уголки Липецка пока представляют собой мусорные кучи из пакетов, бутылок и прочих бытовых отходов. Где-то прямо под окнами валяются… кровати!
Так, с криком о помощи обратилась Анастасия. Девушка надеется, что фото позорного состояния двора позволит разбудить совесть коммунальщиков (эта же УК убиралась утром на Леваневского — прим. GOROD48).
- Фото «Как тонет наш двор в мусоре». Снято по улице Парковая,1, - указывает Анастасия. - Обращались в управляющую компанию, жилинспекцию, администрацию - никаких результатов. Осталась последняя надежда - их совесть. Или хотя бы пусть другие люди знают, какая управляющая компания не делает абсолютно ничего - это МУП АДС, директор - Есипов Александр Викторович.
Не менее живописная картина открывается буквально в соседнем дворе — на Осеннем проезде, рядом с отделением миграционной службы. Пользователи соцсетей уже язвят: утопающие в мусоре жилые зоны - «Прямо по ГОСТу в России».
Так, с криком о помощи обратилась Анастасия. Девушка надеется, что фото позорного состояния двора позволит разбудить совесть коммунальщиков (эта же УК убиралась утром на Леваневского — прим. GOROD48).
- Фото «Как тонет наш двор в мусоре». Снято по улице Парковая,1, - указывает Анастасия. - Обращались в управляющую компанию, жилинспекцию, администрацию - никаких результатов. Осталась последняя надежда - их совесть. Или хотя бы пусть другие люди знают, какая управляющая компания не делает абсолютно ничего - это МУП АДС, директор - Есипов Александр Викторович.
Не менее живописная картина открывается буквально в соседнем дворе — на Осеннем проезде, рядом с отделением миграционной службы. Пользователи соцсетей уже язвят: утопающие в мусоре жилые зоны - «Прямо по ГОСТу в России».
чтоб знали
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