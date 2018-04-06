Общество

57 минут назад

Липчане устроили в соцсетях грязный флешмоб

12 637
#мусор
3
Липчане устроили в соцсетях грязный флешмоб

Горожане делятся снимками загаженных дворов.

Сообщение GOROD48 о дико замусоренном дворе на улице Леваневского нашло отклик в сердцах и смартфонах липчан. Горожане, можно сказать, запустили в соцсетях мусорный флеш. Если на Леваневского все оперативно убрали, то другие уголки Липецка пока представляют собой мусорные кучи из пакетов, бутылок и прочих бытовых отходов. Где-то прямо под окнами валяются… кровати!

Так, с криком о помощи обратилась Анастасия. Девушка надеется, что фото позорного состояния двора позволит разбудить совесть коммунальщиков (эта же УК убиралась утром на Леваневского — прим. GOROD48).

- Фото «Как тонет наш двор в мусоре». Снято по улице Парковая,1, - указывает Анастасия. - Обращались в управляющую компанию, жилинспекцию, администрацию - никаких результатов. Осталась последняя надежда - их совесть. Или хотя бы пусть другие люди знают, какая управляющая компания не делает абсолютно ничего - это МУП АДС, директор - Есипов Александр Викторович.



Не менее живописная картина открывается буквально в соседнем дворе — на Осеннем проезде, рядом с отделением миграционной службы. Пользователи соцсетей уже язвят: утопающие в мусоре жилые зоны - «Прямо по ГОСТу в России».

12 637
#мусор
3

Комментарии (13)

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чтоб знали

49 секунд назад
Есипов уже давно не работает директором МУП АДС.
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!

1 минуту назад
А вы на субботник выходите и уберите.
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франк

2 минуты назад
Собаковод, смешно)))
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а

6 минут назад
Animal planet, забирайте всех бездомных собак, жируйте и не завидуйте
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Animal planet

35 минут назад
В Украине народ не доедает,а вы зажрались. Вон мусорки какие!
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Собаковод

37 минут назад
Зоолог, у тебя вижу не дня не проходит, чтобы ты не вляпался в говно? Истина: говно к говну липнет.
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Вопросик

38 минут назад
Анастасия , уже строчили про эту чуду-юду ! житель 24.03.2018 13:25 В УК МУП АДС директор Есипов создал приступную схему для отмывания денег, в свою компанию ЦКО ,- как подрядчику направляет миллионы по актом вроде выполненных работ из УК МУП АДС. Этих рабочих спокойно можно держать у себя в штате,тем более слесаря и сварщики аварийки днюют и ночуют на домах. И проверяющие видимо были,но ничего не увидели! Странно! Видимо кому-то это надо кроме Есипова.
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Гость

40 минут назад
Зато по телеку говорят как мы все лучше и лучше живем. Судя по фотка и правда лучше.
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Зоолог

44 минуты назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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ага

46 минут назад
красивые мусорки, очень живописные, сразу видно весна в липецке
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