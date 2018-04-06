Дико замусоренный липецкий двор уже начали убирать

Коммунальщики ждали таяния снега.

Накануне в социальных сетях появились фотографии из двора дома №1 по улице Леваневского (район проспекта Мира). Снимки можно было бы смело охарактеризовать, как материалы из категории «18+», такая там сложилась «порнография». Кажется, во всем дворе не сыскать не усеянного мусором квадратного метра земли. Даже в не самом чистом Липецке такое редко встретишь. И вина здесь, очевидно, не только коммунальщиков, но и самих горожан. Ведь известно, что чисто там, где не мусорят.Как сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка, уборка двора началась уже эти утром силами . муниципальной управляющей компании «АДС», которая обслуживает район.Руководство «управляшки» знало о непростой ситуации и ждало благоприятных погодных условий для весенней уборки. Кроме того, у директора УК есть определенные претензии к клининговой компании, которая обслуживает территорию. Вероятнее всего, договор с организацией будет расторгнут. А двор планируют полностью убрать еще до конца дня.Ситуация находится под контролем администрации Липецка.