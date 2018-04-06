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Дико замусоренный липецкий двор уже начали убирать

17 1847
#мусор #уборка
2
Дико замусоренный липецкий двор уже начали убирать

Коммунальщики ждали таяния снега.

Накануне в социальных сетях появились фотографии из двора дома №1 по улице Леваневского (район проспекта Мира). Снимки можно было бы смело охарактеризовать, как материалы из категории «18+», такая там сложилась «порнография». Кажется, во всем дворе не сыскать не усеянного мусором квадратного метра земли. Даже в не самом чистом Липецке такое редко встретишь. И вина здесь, очевидно, не только коммунальщиков, но и самих горожан. Ведь известно, что чисто там, где не мусорят.



Как сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка, уборка двора началась уже эти утром силами . муниципальной управляющей компании «АДС», которая обслуживает район.

Руководство «управляшки» знало о непростой ситуации и ждало благоприятных погодных условий для весенней уборки. Кроме того, у директора УК есть определенные претензии к клининговой компании, которая обслуживает территорию. Вероятнее всего, договор с организацией будет расторгнут. А двор планируют полностью убрать еще до конца дня.

Ситуация находится под контролем администрации Липецка. 
17 1847
#мусор #уборка
2

Комментарии (18)

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Вопросик

39 секунд назад
А реально тупик ! Нужны прямые договора с дворниками , уборал двор , получи бабло , а это отдай УК , а они на всё болт забили , клининговая компания и понятия не имеет , что этот дворо обслуживает !
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Markus

3 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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дорогая редакция

23 минуты назад
конечно, проще жителей во всём обвинить, чем тех, кому эти самые жители по 700р в мес платят за уборку, и которые плевать хотели на свои обязательства. Предлагаете нам мусор не выносить, а в ЖКХ пусть и дальше беспредел? занятная позиция у местного "рупора".
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Мичурина 16 а

29 минут назад
по-страшнее будет. УК Спутник давно забила. Упыри.
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Неравнодушный

32 минуты назад
На ул. Поселок трубного завода за гаражами железнодорожник ситуация еще хуже. Дорогу уже засыпали мусором . Контейнерной площадки нет . Контейнер невывозят месяцами . В этом мусоре живет стая собак. Никому до нас нет дела ни чиновникам из департамента не Народному фронту. Все ждут когда сабаки порвут человека или от мусорки начнут гореть дома.
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бред

36 минут назад
про жильцов, УК неделями не вывозит мусор, контейнеры переполнены, мусор разносит ветром, когда снег сошел всё и вскрылось. Уважаемые комментаторы могут и дальше валить все на простых людей, пока сами с такой УК не столкнутся.
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гость

43 минуты назад
81% липчан, ха-ха-ха! Вас зациклило, что вы залипли то на одной мысли, статья не об этом , вы расслабьтесь , так легче испражняться. Успехов)))
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ника

44 минуты назад
не зря Матвеенко сказала что у нас Шанхай ,у нас хуже
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фазан

52 минуты назад
А я то думал почему нас за границей называют свиньями? страшные фото граждане
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липчанка

57 минут назад
А при чем тут незаменимый? А...хотя да...пришёл , намусорил, и не убрал... Это позор самих жильцов!!!
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