Липецким шопоголикам придется месить грязь

«Ривьеру» и «Елецкий» нельзя соединить асфальтом.

Мэрия Липецка ответила на инициативу о строительстве пешеходной дорожки между микрорайоном «Елецкий» и торгово-развлекательным центром «Ривьера». Положить асфальт там не выйдет, а вот создать экоторопу реально.



- Автодорога от улицы Катукова к микрорайону «Елецкий» по своим технико-эксплуатационным характеристикам относится ко II категории, в связи с чем, выполнить строительство пешеходного тротуара по обочине дороги не представляется возможным, - резюмируют чиновники. - Вместе с тем, в настоящее время прорабатывается вопрос оборудования экологической тропы, соединяющей микрорайон «Елецкий» с 19-м микрорайоном, с устройством пешеходного перехода через улицу Московскую в районе ТРЦ «Ривьера».



Напомним, что инициативу о строительстве дорожки между «Елецким» и «Ривьерой» вынесла на обсуждение пользователь «Портала неравнодушных» Виктория Андронова. Женщина сетовала на то, что «пешком от «Елецкого» до «Ривьеры» можно добраться только по оживленному мосту с отбойниками, а грунтовая дорожка вдоль моста внизу по логу доступна для проходов только летом и то - в сухую погоду». Мнение липчанки поддержали свыше 650 человек.