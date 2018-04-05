Общество

31 минуту назад

Липецким шопоголикам придется месить грязь

6 616
#дорога #Елецкий #инициатива
Липецким шопоголикам придется месить грязь

«Ривьеру» и «Елецкий» нельзя соединить асфальтом.

Мэрия Липецка ответила на инициативу о строительстве пешеходной дорожки между микрорайоном «Елецкий» и торгово-развлекательным центром «Ривьера». Положить асфальт там не выйдет, а вот создать экоторопу реально.

- Автодорога от улицы Катукова к микрорайону «Елецкий» по своим технико-эксплуатационным характеристикам относится ко II категории, в связи с чем, выполнить строительство пешеходного тротуара по обочине дороги не представляется возможным, - резюмируют чиновники. - Вместе с тем, в настоящее время прорабатывается вопрос оборудования экологической тропы, соединяющей микрорайон «Елецкий» с 19-м микрорайоном, с устройством пешеходного перехода через улицу Московскую в районе ТРЦ «Ривьера».

Напомним, что инициативу о строительстве дорожки между «Елецким» и «Ривьерой» вынесла на обсуждение пользователь «Портала неравнодушных» Виктория Андронова. Женщина сетовала на то, что «пешком от «Елецкого» до «Ривьеры» можно добраться только по оживленному мосту с отбойниками, а грунтовая дорожка вдоль моста внизу по логу доступна для проходов только летом и то - в сухую погоду». Мнение липчанки поддержали свыше 650 человек.
6 616
#дорога #Елецкий #инициатива

Комментарии (6)

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гость

2 минуты назад
Там есть тропинка... протоптанная людьми. Но там бегают стаи бродячих собак, и потому опасно, особенно вечером.
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гость

3 минуты назад
Там есть тропинка... протоптанная людьми. Но там бегают стаи бродячих собак, и потому опасно, особенно вечером.
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оля

10 минут назад
злопыхатели ,ваш выход!!!
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Haylie Sorbera

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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Гидравлический Ампер

22 минуты назад
ЭКОТОРОПА? ))))
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С Елецкого

24 минуты назад
Что же получается, сбивайте людей и детей машины? Откуда такая непродуманность? Целый район построили, а дорог несколько лет нет!
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