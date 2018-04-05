Липчане выдвигают предложения о популяризации ГТО

Высказать свое мнение может каждый.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» обсуждают то, как популяризировать участие в тестах ГТО среди липчан . С просьбой высказать свои предложения к «неравнодушным» обратилось региональное управление физической культуры и спорта. Чиновники от мира спорта спрашивают, как лучшего всего построить информационную кампанию, чтобы она стимулировала липчан заниматься своим физическим здоровьем и получать значки ГТО.

Пользователи включились в обсуждение проблемы. Так, Егор Кокин считает необходимым финансовое стимулирование вопроса. Он предлагает работодателям заняться вовлечением липчан в мир спорта, денежно поощрять их устремления. А вот Елена Алексашина уверена, что положительную роль сыграет личный пример начальников. По ее мнению, коллектив потянется за своим руководителем.

Липчанка Евгения Черкасова обстоятельно изложила свою позицию. Решение вопроса с популяризацией ГТО она видит в создании инфраструктуры для занятий спортом и физической культурой.

- Я считаю, что для популяризации спортивного досуга населения в целом необходимо большее количество современных, хотя бы небольших, спортивных площадок во дворах. У нас же пока из возможностей занятия физкультурой в свободное время есть только гнилые останки турников и уличных тренажеров начала 90-х на замусоренных детских площадках. К примеру, как только в районе Октябрьского дома творчества появилась уличная тренажерная площадка, она тут же стала местом прогулок детей. Там постоянно занимаются люди разных возрастов! Люди тянутся к спорту! А если бы таких площадок в нашем районе было несколько и разнообразных, то это точно бы способствовало популяризации физкультуры, а как следствия — стремления к сдаче нормативов ГТО, - уверена Евгения.

Обсуждение вопроса будет продолжаться вплоть до 2 мая. Участие в нем могут принять все желающие, прошедшие регистрацию на «Портале неравнодушных».



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