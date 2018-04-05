Общество

42 минуты назад

Липчане выдвигают предложения о популяризации ГТО

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#инициатива #спорт #Портал неравнодушных
Липчане выдвигают предложения о популяризации ГТО

Высказать свое мнение может каждый.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» обсуждают то, как популяризировать участие в тестах ГТО среди липчан. С просьбой высказать свои предложения к «неравнодушным» обратилось региональное управление физической культуры и спорта. Чиновники от мира спорта спрашивают, как лучшего всего построить информационную кампанию, чтобы она стимулировала липчан заниматься своим физическим здоровьем и получать значки ГТО.

Пользователи включились в обсуждение проблемы. Так, Егор Кокин считает необходимым финансовое стимулирование вопроса. Он предлагает работодателям заняться вовлечением липчан в мир спорта, денежно поощрять их устремления. А вот Елена Алексашина уверена, что положительную роль сыграет личный пример начальников. По ее мнению, коллектив потянется за своим руководителем.

Липчанка Евгения Черкасова обстоятельно изложила свою позицию. Решение вопроса с популяризацией ГТО она видит в создании инфраструктуры для занятий спортом и физической культурой.

- Я считаю, что для популяризации спортивного досуга населения в целом необходимо большее количество современных, хотя бы небольших, спортивных площадок во дворах. У нас же пока из возможностей занятия физкультурой в свободное время есть только гнилые останки турников и уличных тренажеров начала 90-х на замусоренных детских площадках. К примеру, как только в районе Октябрьского дома творчества появилась уличная тренажерная площадка, она тут же стала местом прогулок детей. Там постоянно занимаются люди разных возрастов! Люди тянутся к спорту! А если бы таких площадок в нашем районе было несколько и разнообразных, то это точно бы способствовало популяризации физкультуры, а как следствия — стремления к сдаче нормативов ГТО, - уверена Евгения.

Обсуждение вопроса будет продолжаться вплоть до 2 мая. Участие в нем могут принять все желающие, прошедшие регистрацию на «Портале неравнодушных».

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#инициатива #спорт #Портал неравнодушных

Комментарии (2)

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Haylie Sorbera

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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Неавтофанат

20 минут назад
В советские годы ездил на НЛМК на 17 автобусе. В 6-м часу окна "Звездного" уже светились! Мне было завидно. Сам занимался спортом, но нерегулярно, график не позволял. Предлагаю: спортфак педуниверситета выводить на улицы в выходные, да и остальных "ботаников"- тоже! Пусть в скверах, на виду пассажиров автобусов занимаются ФИЗКУЛЬТУРОЙ. Стадионы, набережные - туда нужно идти, ехать. А здесь все на виду. Можно проводить показательные занятия с горожанами, чтобы вовлечь молодых в спорт, старикам дать возможность укрепить здоровье. Платных заведений много, там свой мирок, дорогая одежда, аксессуары. На улице ужна всего лишь лёгкая обувь без коблуков и простая удобная одежда.
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