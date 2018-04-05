сегодня, 11:42
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели работницы НЛМК
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 42-летней сотрудницы Новолипецкого металлургического комбината.
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая техническая документация, опрошены свидетели и очевидцы. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за безопасность работников предприятия, все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти женщины. Для этого назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.