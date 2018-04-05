Следственный комитет проводит проверку по факту гибели работницы НЛМК

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 42-летней сотрудницы Новолипецкого металлургического комбината.

По данным следствия, днем 4 апреля 2018 года в огнеупорном цехе ПАО «НЛМК» 42-летнюю шихтовщицу, контролировавшую подачу известняка, затянуло в питатель сыпучих материалов . В результате женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Коллегу, зажатой в лопастном питателе, обнаружил грузчик и обратился за помощью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали её смерть.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая техническая документация, опрошены свидетели и очевидцы. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за безопасность работников предприятия, все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти женщины. Для этого назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.