Общество

сегодня, 18:01

Городские магистрали начнут ремонтировать горячим асфальтом, как только позволит погода

13 551
#дорожные работы
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Городские магистрали начнут ремонтировать горячим асфальтом, как только позволит погода


В Липецке готовятся к ремонту автомагистралей горячим асфальтом. К работам приступят, как только устойчиво потеплеет. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в порядок приведут участки улично-дорожной сети, не соответствующие требованиям ГОСТ по ямочности и колейности. Дороги, находящиеся на гарантии, будут обслуживать подрядные организации за собственные средства.

- Сегодня наиболее остро в ремонте нуждаются улицы 50-летия НЛМК, Фрунзе, Союзная, З.Космодемьянской и М. Горького, а также проспект Победы. После обновления покрытия на центральных магистралях, стартуют мероприятия на окраинах. Работы будут
проводить как ямочным методом, так и картами, - сообщил начальник управления главного смотрителя города Липецка Эдуард Кудряшов.

Сроки выполнения работ зависят от погодных условий, но даже по самым оптимистичным подсчётам для того, чтобы привести все магистрали в порядок, потребуется несколько месяцев. Средства на обновление дорог выделят из городского бюджета. Следить за качеством ремонта будут специалисты управления главного смотрителя и эксперты привлечённой лаборатории. Не исключается и возможность общественного контроля.

В настоящий момент автомагистрали Липецка продолжают ремонтировать литым асфальтобетоном. Особое внимание городские службы уделяют участкам, на которых истёк межремонтный срок. Это улицы Опытная, Боевой проезд, 50 лет НЛМК, Лебедянский выезд, проспект Победы, подходы к Октябрьскому мосту, а также отрезок улицы Московской от Катукова до Ангарской.

Каждую смену на дороги выходят три термосбункера. В сутки техника укладывает по 35-40 тонн литого асфальтобетона. Если не помешает погода, ремонтные мероприятия планируют завершить в течение недели.
13 551
#дорожные работы
3

Комментарии (13)

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Дорожник

1 минуту назад
Ещё забыли включить в статью: условия погоды дня ( если весь день лёт дождь, тоже не помеха?) естественно и сроки должны сдвинуться. И это надо фиксировать в виде актов, а не на словах. Чтобы потом не остался без денег.
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Мария

26 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Миша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://яндекс ру
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Веня

38 минут назад
AnginA, через 6 дет подумайте теперь что вам делать в день выборов
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Рикитави

39 минут назад
Лучше лепёшками навоза из Тербунов.
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Мария

48 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Маша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Мария

48 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Маша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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AnginA

55 минут назад
Когда же действительно обратят внимание на улицу Опытная? Просто ждем с нетерпением. Яма на яме ужас!!!
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Мария

сегодня, 19:00
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Наташа, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Боцман

сегодня, 18:40
А если погода не позволит- то будут ремонтировать холодным асфальтом.
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Мер

сегодня, 18:28
Хвалюсь...В Липецке самые лучшие дороги, лучшее ЖКХ, лучшая транспортная инфраструктура, лучшая обл и гор администрация и вообще мы по отчётам зебест!
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