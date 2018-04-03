Общество

сегодня, 11:40

Чиновники отдают 20 000 «квадратов» под автомойку

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#аукцион #земля #аренда #автомойка
Чиновники отдают 20 000 «квадратов» под автомойку

Пункт сервиса расположится в районе трассы Орел-Тамбов.

Региональное бюджетное учреждение «Областной фонд имущества» объявило аукцион на право аренды земли под строительство автомойки. На эти цели готовы отдать 20 000 квадратных метров земли в районе трассы Орел-Тамбов и урочища Орлиный Лог. Аукцион запланировали на 4 мая.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 1 950 000 рублей. Стоимость годовой аренды установили в 3 900 000 рублей. Шаг аукциона составит 117 000 рублей. С победителем торгов намерены подписать договор аренды сроком на 54 месяца (4,5 года).

Основным разрешенным видом использования участка в 20 000 «квадратов» установлены объекты придорожного сервиса. Кроме того, там могут появиться капитальные гаражи, АЗС, магазин сопутствующей торговли, придорожное кафе, мотель мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса.
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#аукцион #земля #аренда #автомойка

Комментарии (10)

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Nass

13 минут назад
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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Интересно

25 минут назад
А как же мусорный полигон, который там же планировался?
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ОЧЕРЕДНОЙ

30 минут назад
Лохотрон.
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Боцман

52 минуты назад
,,А главное - все честно и открыто. Никаких откатов (а),, Распил Иванович Откаткин
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Житель

сегодня, 12:18
Орлиный Лог - это чтобы было куда грязь сливать? Отлично! Ау-у, экологи, скажите веское слово...
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Слушай сюда

сегодня, 12:08
На 54 года аренды и то никто не поведется.
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Епать копать

сегодня, 12:05
Там как раз только времени построится и остаётся,а потом идите на куй.Тербунский пустобрех отожмет.
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Умник

сегодня, 12:03
Ищи дурака
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Хитрые чинуши

сегодня, 12:03
Вы построитесь ,а мы потом все заберем.
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Метла

сегодня, 11:59
Они вообще обнаглели это не плата за аренду земли это доля сладкая
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