Общество
сегодня, 11:40
Чиновники отдают 20 000 «квадратов» под автомойку
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Пункт сервиса расположится в районе трассы Орел-Тамбов.
Региональное бюджетное учреждение «Областной фонд имущества» объявило аукцион на право аренды земли под строительство автомойки. На эти цели готовы отдать 20 000 квадратных метров земли в районе трассы Орел-Тамбов и урочища Орлиный Лог. Аукцион запланировали на 4 мая.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 1 950 000 рублей. Стоимость годовой аренды установили в 3 900 000 рублей. Шаг аукциона составит 117 000 рублей. С победителем торгов намерены подписать договор аренды сроком на 54 месяца (4,5 года).
Основным разрешенным видом использования участка в 20 000 «квадратов» установлены объекты придорожного сервиса. Кроме того, там могут появиться капитальные гаражи, АЗС, магазин сопутствующей торговли, придорожное кафе, мотель мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 1 950 000 рублей. Стоимость годовой аренды установили в 3 900 000 рублей. Шаг аукциона составит 117 000 рублей. С победителем торгов намерены подписать договор аренды сроком на 54 месяца (4,5 года).
Основным разрешенным видом использования участка в 20 000 «квадратов» установлены объекты придорожного сервиса. Кроме того, там могут появиться капитальные гаражи, АЗС, магазин сопутствующей торговли, придорожное кафе, мотель мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса.
10 1396
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