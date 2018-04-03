Чиновники отдают 20 000 «квадратов» под автомойку

Пункт сервиса расположится в районе трассы Орел-Тамбов.

Региональное бюджетное учреждение «Областной фонд имущества» объявило аукцион на право аренды земли под строительство автомойки. На эти цели готовы отдать 20 000 квадратных метров земли в районе трассы Орел-Тамбов и урочища Орлиный Лог. Аукцион запланировали на 4 мая.



Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 1 950 000 рублей. Стоимость годовой аренды установили в 3 900 000 рублей. Шаг аукциона составит 117 000 рублей. С победителем торгов намерены подписать договор аренды сроком на 54 месяца (4,5 года).



Основным разрешенным видом использования участка в 20 000 «квадратов» установлены объекты придорожного сервиса. Кроме того, там могут появиться капитальные гаражи, АЗС, магазин сопутствующей торговли, придорожное кафе, мотель мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса.