В Липецкой области будут судить 37-летнего рецидивиста изнасиловавшего родственницу-инвалида

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

По данным следствия, днем 19 января 2018 года обвиняемый пришел к дому 45-летней родственницы и потребовал его впустить. Не дождавшись реакции хозяйки, выбил дверь, и, взяв ножницы и отвертку, стал угрожать ей убийством. Женщине, находившейся в беспомощном состоянии в связи с её заболеванием, он нанес удары кулаками по голове, после чего изнасиловал. На месте преступления его застала соседка, пришедшая навестить потерпевшую. Обвиняемый, не ожидавший гостью, поспешил покинуть место происшествия. Однако он был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу.



Установлено, что он ранее судим за грабеж и кражу и часто наведывался к родственнице за деньгами. Вину в совершении очередного преступления он признал частично и выдвинул свою версию произошедшего. Однако его доводы о непричастности следствие расценило способ избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и опровергло собранными доказательствами. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

