сегодня, 12:20
В Липецкой области будут судить 37-летнего рецидивиста изнасиловавшего родственницу-инвалида
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).
Установлено, что он ранее судим за грабеж и кражу и часто наведывался к родственнице за деньгами. Вину в совершении очередного преступления он признал частично и выдвинул свою версию произошедшего. Однако его доводы о непричастности следствие расценило способ избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и опровергло собранными доказательствами. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
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