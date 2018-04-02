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сегодня, 08:55

Липецкие школьники выходят с карантина

102 4692
#карантин
3
Липецкие школьники выходят с карантина

Вопрос о снятии общегородского решится после полудня.

Учеников гимназии №12 Липецка уже завтра ждут на занятия. Об этом учреждение образования сообщило через социальные сети.



Вместе с этим дополним, что вопрос о прекращении общегородского карантина в региональном центре будет решен во второй половине дня в понедельник, 2 апреля. Вердикт органов власти зависит от данных врачей и школ. Окончательно решение о продлении или прекращении карантина примут Роспотребнадзор совместно с департаментом образования.

Ранее на территории Липецка был введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
102 4692
#карантин
3

Комментарии (104)

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Ваш липчанин

12 секунд назад
#продлитькарантин
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Данил

43 секунды назад
#продлитькарантин
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Гость

1 минуту назад
Нет,если продлевать карантин то на 10 дней как минимум!!!!!!!
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Роман

2 минуты назад
#ПродлитьКарантин до 07.04.18
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Гость

2 минуты назад
#продлитькарантин
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Александра

2 минуты назад
#продлитькарантин
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Пипецкое дно

2 минуты назад
Дмитрий, какое большинство? Одурели совсем от своей тупости и лени!!!!!
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Ангелина

3 минуты назад
#продлитькарантин
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Гость

4 минуты назад
Злодей, Власть и без ведома людей проголосовала за одного.
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Руслан

4 минуты назад
#продлитькарантиг
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