Липецкие школьники выходят с карантина

Вопрос о снятии общегородского решится после полудня.

Учеников гимназии №12 Липецка уже завтра ждут на занятия. Об этом учреждение образования сообщило через социальные сети.Вместе с этим дополним, что вопрос о прекращении общегородского карантина в региональном центре будет решен во второй половине дня в понедельник, 2 апреля. Вердикт органов власти зависит от данных врачей и школ. Окончательно решение о продлении или прекращении карантина примут Роспотребнадзор совместно с департаментом образования.Ранее на территории Липецка был введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.