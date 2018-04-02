Общество
сегодня, 08:55
Липецкие школьники выходят с карантина
Вопрос о снятии общегородского решится после полудня.
Учеников гимназии №12 Липецка уже завтра ждут на занятия. Об этом учреждение образования сообщило через социальные сети.
Вместе с этим дополним, что вопрос о прекращении общегородского карантина в региональном центре будет решен во второй половине дня в понедельник, 2 апреля. Вердикт органов власти зависит от данных врачей и школ. Окончательно решение о продлении или прекращении карантина примут Роспотребнадзор совместно с департаментом образования.
Ранее на территории Липецка был введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
Вместе с этим дополним, что вопрос о прекращении общегородского карантина в региональном центре будет решен во второй половине дня в понедельник, 2 апреля. Вердикт органов власти зависит от данных врачей и школ. Окончательно решение о продлении или прекращении карантина примут Роспотребнадзор совместно с департаментом образования.
Ранее на территории Липецка был введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
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