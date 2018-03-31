«Металлург» вырвал победу в тот момент, когда футболисты из-за снега… почти не видели друг друга

Наша команда добыла победу в заключительном спарринге.

Сегодня на стадионе «Сокол» свой заключительный контрольный матч перед рестартом сезона провел липецкий «Металлург».

Соперник – нововоронежский «Атом», лидер и позапрошлогодний чемпион первенства «Черноземья» заставил липчан поволноваться. Только в самой концовке игры «сталевары» забили два гола и вырвали победу – 3:2.

«Металлург» открыл счет на 23-й минуте: после флангового навеса Александра Харина с лету здорово пробил низом Сергей Белоусов. Преимущество липчан было громадным: один только форвард Владислав Мызгин, заменивший в основном составе травмированного лучшего бомбардира Руслана Ахвледиани, мог еще до перерыва наколотить соперникам «полную сетку» голов.

Но вместо этого «Металлург» в первом тайме упустил две редкие, но меткие контратаки соперников, в которых пропустил два года. Отдыхать команды ушли при счете – 2:1 в пользу «Атома».

А во втором тайме на игроков свалилась новая напасть: с неба густыми хлопьями повалил мокрый снег, подле быстро превратилось в скользкую «лыжную трассу», а в конце тайма снежная пелена стала такой, что игроки с трудом могли различать друг друга. В этой ситуации плести комбинации было сложно, а забивать голы – еще сложнее. Но липчане не сдались. Вперед команду повели самые опытные – «огненный» и темпераментный форвард Сергей Чернышов, а также хладнокровный и мастеровитый «король середины поля» Роман Войдель.

Оба ключевых гола липчане забили в заключительные 10 минут игры. Сначала Войдель одним пасом создал панику у чужих ворот, мяч отскочил к Чернышову, который отбросил его назад под удар Мызгину, в Влад наконец-то забил – 2:2.

Спустя три минуты уже сам Чернышов откликнулся на навес Андрея Гамеева и под восторженные крики зрителей вколотил в ворота победный мяч – 3:2.







Состав «Металлурга» в этом матче: Скрипник (Алфимов, 46), Викторов, Е. Фролов (К. Титов, 46), Лобызов (Подковыров, 46), Войдель, Белоусов (Ульянчев, 70), Иванников (Гамеев, 63), Харин (Овчинников, 38), С. Чернышов, Мызгин.

Этой игрой «Металлург» завершил программу контрольных игр в подготовительный период. Статистика такова: в 10-ми матчах одержано 5 побед при 3-х ничьих и 2-х поражениях.

Завтра, 1 апреля, в 12.00 «Металлург» встречается со своими болельщиками в областном краеведческом музее, а затем все мысли о подготовки к первому матчу возобновляющегося первенства: 7 апреля на стадионе «Сокол» мы принимаем белгородский «Энергомаш». Начало игры в 15.00.