Культура

сегодня, 15:35

Липецкий режиссер поставил спектакль в Донецке

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#спектакль #Донецк
Липецкий режиссер поставил спектакль в Донецке

На Большой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна состоялась премьера спектакля – драматической комедии «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова в постановке главного режиссёра Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого Сергея Бобровского.

Как сообщают в Донецком театре муздрамы, впервые мысли воплотить «Вишнёвый сад» зародились у руководства Донецкого музыкально-драматического театра очень давно. Два года назад, после знакомства с Сергеем Бобровским  на театральном форуме «Славянский мост» в Липецке, возникла идея поставить на Большой сцене «Вишнёвый сад» именно с Бобровским. К слову, что у Сергея Бобровского большой опыт работы с драматическими произведениями  Достоевского, Островского, Пушкина и десятилетний стаж работы с пьесами А.П. Чехова. Каждый год Сергей Александрович выпускает новый спектакль, приобщая зрителей к сокровищам русской литературы. Однако «Вишнёвый сад»  он ставит впервые. Репетиции длились два месяца. В постановке задействованы, как молодые, так и опытные артисты. 

При этом возраст исполнителей и действующих лиц практически совпадает.  Вот что говорит о донецкой постановке сам режиссёр:

- Я очень люблю Антона Павловича Чехова. Текст пьесы в этом спектакле практически сохранён на 98 процентов. Я не изменил ни одного слова. Эта человеческая история, рассказанная сердцем. 


- «Вишнёвый сад» – это спектакль для думающего, для глубокого зрителя. Надеюсь, произойдет тот самый обмен эмоции между режиссёром, артистами и тонко чувствующей публикой, - сказала перед началом спектакля генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.  - Наша публика отличается хорошим вкусом и восприимчива к русской классике. Мы будем стараться пополнять наш репертуар лучшими образцами классической литературы, - подчеркнула она.

Фото: www.facebook.com/muzdrama.donetsk/

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#спектакль #Донецк

Комментарии (1)

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Ирина Ильина

4 минуты назад
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