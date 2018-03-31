Юбилею художника посвятят выставку «Мои современники»

Новая экспозиция откроется 4 апреля.

4 апреля в 16:00 в Художественном музее имение Виктора Сорокина – Доме Мастера состоится открытие выставки «Мои современники». Как сообщили организаторы, в экспозицию войдут произведения Виктора Сорокина из фонда Дома Мастера.



Дом Мастера продолжает серию мероприятий, приуроченных сращу к двум юбилеям: это 25 лет Дому Мастера и 105-летие народного художника России Виктора Семеновича Сорокина.



Виктор Сорокин учился в Московском художественном институте. Своими учителями он считал французских импрессионистов и постимпрессионистов. Его искусство выражало вечные ценности — жизнь, красота и любовь. Но из-за опасности клеймения формалистом и космополитом он покидает Москву.



В 1948 году Сорокин переселился в Елец, где преподавал живопись в художественном училище. В 1957 году он переехал в Липецк. Жизнь в провинции сильно повлияло на его мировоззрение. С 1970-х годов набирает силу экспрессия — основная тенденция творческого тридцатилетия.



Свои картины он писал в стиле «Хороший день» — яркие, сочные цвета, гармония, свежесть, азарт исполнения. Излюбленные жанры — натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет. Художник был убежден, что настоящая живопись может передать все. Он считал, что цель искусства — поднимать дух людей.