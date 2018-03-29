Культура
сегодня, 19:04
«Липские воды» охватят город накануне лета
3 432
Красочный фестиваль состоится в конце мая.
26-27 мая на территории Нижнего парка города Липецка пройдет межрегиональный фестиваль курортной жизни «Липские воды». Фестиваль воссоздает уникальную атмосферу жизни курортного города XIX века, напоминает отдел туризма департамента культуры и туризма администрации города Липецка.
В рамках фестиваля состоятся: театрализованные представления, пикники, летний бал, квесты, показ мод, конкурс фотозон, мастер-классы, старинные развлечения и костюмированный флешмоб. В 2017 году фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Сейчас мэрия Липецка занимается поиском партнеров мероприятия. Всех заинтересованных просят откликнуться до 13 апреля по адресу электронной почты: turlip48@mail.ru или контактному телефону: +7(4742)239-687.
В рамках фестиваля состоятся: театрализованные представления, пикники, летний бал, квесты, показ мод, конкурс фотозон, мастер-классы, старинные развлечения и костюмированный флешмоб. В 2017 году фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Сейчас мэрия Липецка занимается поиском партнеров мероприятия. Всех заинтересованных просят откликнуться до 13 апреля по адресу электронной почты: turlip48@mail.ru или контактному телефону: +7(4742)239-687.
3 432
48
Пятикантроп
гость