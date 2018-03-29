Культура

сегодня, 19:04

«Липские воды» охватят город накануне лета

3 432
#фестиваль
«Липские воды» охватят город накануне лета

Красочный фестиваль состоится в конце мая.

26-27 мая на территории Нижнего парка города Липецка пройдет межрегиональный фестиваль курортной жизни «Липские воды». Фестиваль воссоздает уникальную атмосферу жизни курортного города XIX века, напоминает отдел туризма департамента культуры и туризма администрации города Липецка.

В рамках фестиваля состоятся: театрализованные представления, пикники, летний бал, квесты, показ мод, конкурс фотозон, мастер-классы, старинные развлечения и костюмированный флешмоб. В 2017 году фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Сейчас мэрия Липецка занимается поиском партнеров мероприятия. Всех заинтересованных просят откликнуться до 13 апреля по адресу электронной почты: turlip48@mail.ru или контактному телефону: +7(4742)239-687.
3 432
#фестиваль

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

48

43 минуты назад
лисапед
ответить

Пятикантроп

54 минуты назад
Действительно, правильно писать Липецкие воды, не в средневековье живём, хотя, если пишут Липские воды, то может и в средневековье.
ответить

гость

сегодня, 19:28
действительно"ЛИПСКИЕ" от ЛИПЫ, или все таки ЛИПЕЦКИЕ
ответить

Еще в рубрике

Липчане смогут бесплатно посетить выставки и спектакль
#культурный минимум #акция
Липчане смогут бесплатно посетить выставки и спектакль

сегодня, 10:41

Общество
В Липецке продолжат выставлять работы молодых художников
#выставка
2
В Липецке продолжат выставлять работы молодых художников

вчера, 12:02

Культура
Работы знаменитого липецкого художника представили в Воронеже
#Виктор Сорокин #выставка
Работы знаменитого липецкого художника представили в Воронеже

27.03.2018 11:29

Культура
В Липецке пройдет выставка одной картины
#выставка
1
В Липецке пройдет выставка одной картины

27.03.2018 11:00

Культура
В связи с трагедией в Кемерово в Липецке отменили День театра
#театр #Кемерово
121
В связи с трагедией в Кемерово в Липецке отменили День театра

27.03.2018 00:30

Культура
Липчанка претендует на престижные литературные премии
#премия #литература #Ксения Подольская
10
Липчанка претендует на престижные литературные премии

26.03.2018 14:56

Общество