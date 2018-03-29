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«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»

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#транспорт #оплата проезда
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«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»

Некрасивая ситуация произошла в трамвае.

Липчанка Юлия Аргучинская поделилась в Сети некрасивой ситуации, свидетелем которой она стала. Девушка хотела сесть в трамвай, но ей помешал конфликт престарелой пассажирки и водителя городского электротранспорта. Женщина за рулем трамвая, бранясь, выгнала пенсионерку на улицу и бросила в ту мелочь, отданную за проезд, утверждает Юлия.



GOROD48 связался с автором поста. Девушка сообщила, что ситуация имела место вчера вечером на остановке «Полиграфическая». Кроме того, Юлия намерена довести историю до логического завершения, то есть сообщить о поведении водителя трамвая в городской департамент транспорта.

В мэрии уже в курсе ситуации. Там сразу же после публикации сообщения в Сети начали устанавливать обстоятельства произошедшего, а главное — искать записи с видеокамер и связываться с водителями указанного трамвая. Оказалось, что пассажирки, участвовавшие в конфликте, систематически не платят за проезд. Их постоянное хамство довело уставшего водителя трамвая до срыва.

- С водителем трамвая была проведена беседа. Выяснено, что эти две бабушки ездят постоянно, одна всегда просит провезти бесплатно, а вторая просто садится и не платит. Водитель сказала, что сначала за неё заплатил какой-то мужчина картой, потом она положила ей 8,5 рублей. Деньги она ей действительно кинула. Как только женщина выйдет на работу, то сразу напишет объяснительную, - сообщил GOROD48 заместитель технического директора по эксплуатации «Липецкпассажиртранс» Вячеслав Забабурин.

В мэрии Липецка напомнили, что безбилетный проезд и неоплата услуг транспорта неприемлемы. Вместе с этим водителя трамвая, у которой просто сдали нервы от систематического хамства старушек, скорее всего, ждет дисциплинарное взыскание.

Некрасивая история вскрыла еще одну болевую точку липецкого транспорта: в трамвае не установлены камеры. Сейчас будет подниматься вопрос об их оснащении аппаратурой, также как это уже реализовано в большинстве автобусов Липецка.
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#транспорт #оплата проезда
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Комментарии (8)

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Михей

10 минут назад
водителям гортранспорта нужны четкие инструкции по действиям когда зайцы не оплачивают проезд. а то каждый начинает действовать как ему кажется правильным (в т.ч. и мелочь бросать вслед). здесь вина администрации, водитель лишь винтик
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Ха

12 минут назад
Для свидетеля данной ситуации. Прежде чем за бабулю вступаться-ращберись. Соседка по дому принципиально!!!! Не пополеяет свою карту-льготника!!!!! И оплачивает свой проезд иногда наличкой, а иногда и вовсе не платит, но сначала закатывает скандал. Она принципиально, с ее слов не желает пополнять свою карту, обьясняя это тем что только ей все и обязаны
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111

26 минут назад
Ох!, Звоните в департамент транспорта жалуйтесь!
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вторая дверь

28 минут назад
ДЛЯ ВЫХОДА!!!
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Ох!

30 минут назад
А то, что водители 352 и 315 маршрутов не открывают вторую дверь на на вход, это как понимать. Люди душатся в переднюю дверь. Водила не дождавшись пока люди зайдут закрывает дверь и уезжает. А уж сколько "добрых" слов из уст водителя услышишь, про это молчу. То, что хамство повсеместное это так. Липецк единственный город где люди злые, хуже собак.
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777

30 минут назад
К психиатору этого водителя что трамвай этот развалится еси кто бесплатно проедит
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кокс

51 минуту назад
а кто решил что в трамваи нужно ездить бесплатно ?
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Кирилл

59 минут назад
В маршрутках все покорно всегда платили и платят, а в трамваях почему-то бесплатно ездить хотят...
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