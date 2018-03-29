«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»

Некрасивая ситуация произошла в трамвае.

Липчанка Юлия Аргучинская поделилась в Сети некрасивой ситуации, свидетелем которой она стала. Девушка хотела сесть в трамвай, но ей помешал конфликт престарелой пассажирки и водителя городского электротранспорта. Женщина за рулем трамвая, бранясь, выгнала пенсионерку на улицу и бросила в ту мелочь, отданную за проезд, утверждает Юлия.GOROD48 связался с автором поста. Девушка сообщила, что ситуация имела место вчера вечером на остановке «Полиграфическая». Кроме того, Юлия намерена довести историю до логического завершения, то есть сообщить о поведении водителя трамвая в городской департамент транспорта.В мэрии уже в курсе ситуации. Там сразу же после публикации сообщения в Сети начали устанавливать обстоятельства произошедшего, а главное — искать записи с видеокамер и связываться с водителями указанного трамвая. Оказалось, что пассажирки, участвовавшие в конфликте, систематически не платят за проезд. Их постоянное хамство довело уставшего водителя трамвая до срыва.- С водителем трамвая была проведена беседа. Выяснено, что эти две бабушки ездят постоянно, одна всегда просит провезти бесплатно, а вторая просто садится и не платит. Водитель сказала, что сначала за неё заплатил какой-то мужчина картой, потом она положила ей 8,5 рублей. Деньги она ей действительно кинула. Как только женщина выйдет на работу, то сразу напишет объяснительную, - сообщил GOROD48 заместитель технического директора по эксплуатации «Липецкпассажиртранс» Вячеслав Забабурин.В мэрии Липецка напомнили, что безбилетный проезд и неоплата услуг транспорта неприемлемы. Вместе с этим водителя трамвая, у которой просто сдали нервы от систематического хамства старушек, скорее всего, ждет дисциплинарное взыскание.Некрасивая история вскрыла еще одну болевую точку липецкого транспорта: в трамвае не установлены камеры. Сейчас будет подниматься вопрос об их оснащении аппаратурой, также как это уже реализовано в большинстве автобусов Липецка.