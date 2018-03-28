Липчанка «выловила» в Красном море тысячу евро

Анастасия Крапивина начала собирать награды в новом году.

Участница Олимпийских Игр-2016 из Липецка Анастасия Крапивина начала новый сезон с «бронзовой» медали Кубка Европы по плаванию в открытой воде.

Олимпийскую дистанцию 10 км в водах Красного моря 23-летняя спортсменка проплыла за 2 часа 4 минуты 15,6 секунды. На финише у Крапивиной разгорелся спор с «бронзовой» медалисткой Олимпиады-2012 двукратной чемпионкой мира итальянкой Мартиной Гримальди. В итоге верх взяла молодость: Настя опередила соперницу на 6 секунд.

Быстрее Крапивиной плыли только победительница Николет Шилади из Венгрии - 2:14.13,95 и еще одна представительница сборной Италии Жиневра Тадеуччи - 2:04.15,50.

Пятое место заняла липчанка Валерия Ермакова - 2:04.21,70. Кроме того, в соревнованиях дебютировала еще одна ученица Лидии Власевской Алиса Скорнякова которая приплыла к финишу 15-й - 2:04.40,45. Итог выступления Алисы очень приличный, ведь ей всего 18 лет, а в заплыве принимали участие 33 спортсменки.

Отметим, что помимо медали Крапивина получила призовые – 1 тысячу евро. За первое место были предусмотрены выплаты в 2,5 тысячи, за второе – 1,5 тысячи.

В Кубке Европы предусмотрены 6 этапов, ближайший из которых состоится 31 мая в Гравлене (Франция).