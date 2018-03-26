Расследование в отношении сотрудников УГИБДД УМВД России под контролем Следственного Комитета

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела – начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области и двух его подчиненных инспекторов. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, заместитель начальника отдела – начальник отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области получил через посредника взятку в сумме 55 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения без фактического обучения в автошколе и надлежащей сдачи экзаменов. При этом двое подчиненных инспекторов, выполняя незаконные указания начальника, заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической части экзамена и практической - на специализированной площадке, после чего липчанин получил водительское удостоверение.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, под арестом оказался и посредник, действия которого следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Преступные действия подозреваемых пресечены во взаимодействии с сотрудниками управлений СК, ФСБ, ОРЧ СБ МВД России по Липецкой области и спецподразделением Россгвардии.

В рамках расследования уголовного дела проведены масштабные обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры помещений здания ГИБДД, автошкол, в результате которых изъяты технические средства, служебная документация, а также другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия. В настоящее время допрашиваются свидетели, в числе которых сослуживцы подозреваемых.

Расследование продолжается, его ход лично контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.