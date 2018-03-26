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Расследование в отношении сотрудников УГИБДД УМВД России под контролем Следственного Комитета

27 4113
#задержание #следствие
5
Расследование в отношении сотрудников УГИБДД УМВД России под контролем Следственного Комитета

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела – начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области и двух его подчиненных инспекторов. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, заместитель начальника отдела – начальник отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области получил через посредника взятку в сумме 55 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения без фактического обучения в автошколе и надлежащей сдачи экзаменов. При этом двое подчиненных инспекторов, выполняя незаконные указания начальника, заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической части экзамена и практической - на специализированной площадке, после чего липчанин получил водительское удостоверение.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, под арестом оказался и посредник, действия которого следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Преступные действия подозреваемых пресечены во взаимодействии с сотрудниками управлений СК, ФСБ, ОРЧ СБ МВД России по Липецкой области и спецподразделением Россгвардии.

В рамках расследования уголовного дела проведены масштабные обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры помещений здания ГИБДД, автошкол, в результате которых изъяты технические средства, служебная документация, а также другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия. В настоящее время допрашиваются свидетели, в числе которых сослуживцы подозреваемых.

Расследование продолжается, его ход лично контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.

27 4113
#задержание #следствие
5

Комментарии (27)

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Как гость
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чинуша третьего пошиба

4 минуты назад
Выборы пролетели назаметно .таперича будем распиливать без оглядки .своих не сдают .а рабы должны пахать
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999

13 минут назад
Показуха,ничего им не будет,путинская система
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гость

16 минут назад
Батрудов, А он и наш мост раз в 20 подорожает пока его отремонтируют.Это система
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Батрудов

21 минуту назад
Левые права выдали в нашем мухосранске - это дело государственной важности! А вот, мост для крыма в 10 раз подорожал - это нормально.
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Гость

22 минуты назад
Толку от такого контроля небудет, в Ельце когда оперативники беспридельничали в ночном клубе, дело замяли, и даже некого не уволили, ссылаясь на то, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало.
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Рома

24 минуты назад
Прокурорам и следакам деньги отстегнут и В депутаты едросы пойдут,все эти аресты спектакли для лохов
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1111

33 минуты назад
Из-за одних единственных выданных "левых" прав такой кипишь??? Смешно...
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123

33 минуты назад
А это не тот Шаповалов руководитель СУ СК по ЛО, который от репортеров Россия 24 улепётывал??? Если да, то точно нараследует
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Алексей

35 минут назад
А как вы думаете, другим наука будет? Испугаються взятки брать, или думают их не примут?
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Ща умру

36 минут назад
На контроле в местном СК, у Шаповалова?! Точно все похоронят, к бабушке не ходи. У него фактуры по ГИБДД хоть отбавляй, кто ему мешал реализовываться?!
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