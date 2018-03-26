В Липецке прошел вечер памяти Анатолия Безденежного

Жизнь известного липецкого оперного певца оборвалась почти 5 лет назад

В клубе «ДИВО» Бартеневской библиотеки прошел вечер «Народный артист и певец», посвященный народному артисту Российской Федерации Анатолию Дмитриевичу Безденежному. 15 марта ему исполнилось бы 80 лет.



Вспоминали и его верного друга, известного скульптора Эльвиру Владимировну Вознесенскую. Именно благодаря ей состоялось знакомство клуба «ДИВО» с Анатолием Дмитриевичем, которое потом переросло в дружбу с «дивистами» и библиотекой. Певец часто выступал со своими учениками на клубных праздничных мероприятиях.



Время безжалостно, и, к сожалению, уходят такие замечательные, яркие люди. И остается только светлая память о них, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.



Анатолия Безденежного не стало почти 5 лет назад. Он скончался в мае 2013 года. Певец-тенор прослужил в Липецкой областной филармонии 44 года. Анатолий Безденежный обладал редким голосом – лирико-драматическим тенором широкого диапазона, красивого тембра и большой силы звука. В его репертуаре преобладали русские народные песни и произведения русской и зарубежной классики. На концертах артист исполнял и песни советский композиторов.



