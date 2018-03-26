В сгоревшем ТЦ в Кемерово не сработали системы сигнализации и пожаротушения

В сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово не сработали системы сигнализации и пожаротушения. Последняя плановая проверка МЧС проводилась в 2016 году.

Пожар начался в 16:10 по местному времени (12:10 мск).

Тушение и спасательные работы продолжались более девяти часов и к часу ночи по местному времени еще не завершились. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и помочь семьям погибших.

Как сообщили в управлении МЧС по Кемеровской области, возгорание произошло на четвертом (последнем) этаже ТРЦ, где расположены кинотеатр и детские игровые комнаты.

При этом предоставить отчет проверки 2016 года о соблюдении обязательных требований пожарной безопасности в ТЦ ведомство затруднилось, сообщают "Известия" .