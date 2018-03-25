«Бразилия – это космос, а чемпионат мира в России станет лучшим в истории» (ФОТО)

Наши зарисовки с матча сборных России и Бразилии.

Самое главное спортивное событие уходящей недели в нашей стране – товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу.

Скажем сразу: наш рассказ пойдет не о самой игре, о которой сказано уже достаточно: «кудесники мяча» не оставили шансов будущим хозяевам чемпионата мира, забив три гола во втором тайме и выиграв – 3:0. Мы же коснемся антуража матча в свете предстоящего в нашей стране «мундиаля» и дадим слово липчанам, которых на игре в «Лужниках» оказалось немало.







Стадион реконструировали, но Ленин все "такой молодой"

Липецкий «десант»

Бразилия - самая титулованная сборная в мировом футболе. Приезд «пентакампеонов» (т.е. 5-кратных чемпионов мира, прим.) в любую страну – это всегда событие. И мимо него не прошли наши земляки. Болельщики зафрахтовали целый двухэтажный автобус, который привел в Москву в день матча более 70 липчан.







2018-й год в России объявлен Годом волонтера.



Клуб «Металлург» обратился в Профессиональную футбольную лигу с просьбой организовать для своих сотрудников стажировку на игре в «Лужниках». ПФЛ «рассмотрела вопрос положительно»: семеро сотрудников клуба постигали премудрости организации матчей на высшем уровне.

Репетиция чемпионата мира

Совсем скоро России предстоит принимать чемпионат мира по футболу. В «Лужниках» состоится 7 матчей, включая финал главного турнира планеты. Главный стадион страны по такому случаю подвергли серьезнейшей реконструкции, и официально открыли 11 ноября прошлого года матчем, в котором сборная России уступила Аргентине – 0:1.

Сейчас любая игра в «Лужниках» рассматривается сквозь призму предстоящего чемпионата мира. И надо сказать, что к проведению игр подходят со всей серьезностью.



Встретили болельщиков из братского Тамбова. Не могли не сфотографироваться.



Еще шагая от станции метро «Спортивная» к БСА «Лужники» мы заметили вереницу машин «скорой помощи», двигавшуюся к стадиону. Проехало их не менее трех десятков – получается, что футбольный матч в Москве обслуживает больше машин, чем несет дежурство в Липецке.







Отдельная тема – безопасность. К решению этого вопроса у нас, похоже, научились подходить по-европейски. Сотрудников полиции было немало, но они научились делать свою работу незаметно и без крайней нужды не докучали болельщикам. Внутри же самого стадиона за порядком следили стюарты и волонтеры, как в «лучших домах Европы».



Болельщики и болельщицы из Бразилии.



На матч, между прочим, пришли 59 тысяч зрителей – «немаленькая цифра».





Правда, на центральных трибунах свободных мест хватало – видимо, из-за стоимости билетов сюда в несколько тысяч рублей.





А вот сектора за воротами, куда можно было попасть всего за тысячу, почти все были заполнены. Здесь же разместились и липецкие фанаты.

Еще пару слов об организации. Буфетов и передвижных торговых палаток с едой и напитками (естественно, безалкогольными) на подходах к стадиону хватало.







Рядом располагались палатки с сувенирной продукцией. Матчевый шарф с символикой сборных России и Бразилии можно было купить за 1000 рублей, шарф сборной России – за 700, вязаную «футбольную» шапочку – за 700. Продавцы предлагали, сотни различных значков с символикой, кажется, любого клуба мира – на выбор по 200 целковых.







Организаторы телетрансляции канал "Матч-ТВ" аппаратуру привезли на нескольких фурах.



Леонид Слуцкий прокричал: «Липецкий «Металлург»!

А внутри стадиона в переполненном кафе для журналистов готовились к ТВ-репортажу по Первому каналу комментатор Кирилл Дементьев и экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. И не отказывали желающим в общении.

- Ли-пецкий «Метал-лург»! – Слуцкий на удивление правильно расставил интонацию в известной реченке фанатов «красно-черных», узнав, откуда мы приехали. И пожелал липчанам успеха, побыстрее выйти из второй лиги хотя бы в ФНЛ.

Слуцкий и Дементьев к эфиру готовились, но и в совместном фото желающим не отказали.



Ложа для прессы в «Лужниках» расположена на верхнем третьем ярусе одной из центральных трибун. Видно оттуда все, как на ладони.



Вид из ложи прессы.

Забота о журналистах - парой от WI-Fi.





Слуцкий и Дементьев в прямом эфире.

И можно понаблюдать за работой коллег, причем телекомментаторы работают за теми же столами, что и пишущая братия бок о бок с ними. Никаких отдельных кабинок нет.







Вот так проходит подготовка к прямым включениям на «МАТЧ-ТВ»: через пару минут начнется прямой эфир.





Передали липчанам привет и телекомментаторы Роман Гутцайт (на фото выше) и Роман Нагучев. Последний пожелал «Металлургу» сыграть в «Лужниках» и высказал надежду, что у работников центральных каналов скоро появятся поводы для рабочих визитов в Липецк.

К слову, в «Лужниках» до их реконструкции «Металлург» не только уже играл, но и одерживал громкие победы. В 2004 году здесь наш клуб в 1/16 финала Кубка России победил московский «Спартак» - 2:0 благодаря голам Александра Петухова и Дениса Жуковского. Ответная игра в Липецке принесла ничью – 1:1, и дальше по турнирной сетке прошел «Металлург» - эх, сколько воды утекло.

Коллеги из Бразилии

Смотреть футбол автору этих строк посчастливилось в компании с бразильским журналистом Фелиппе.







Разминка сборной Бразилии.



После того, как Габриэль Жесуш («Манчестер Сити») уже на 5-й минуте был выведен на ударную позицию к воротам Игоря Акинфеева друг из солнечной Бразилии повернулся ко мне и сделал свой прогноз на матч: «Brazil – 3, Russia – 0». И ведь как в воду глядел! Я, конечно, из патриотических чувств предложил победу «кудесников мяча» с более мягким счетом 3:1, Фелиппе согласился, но скорее из вежливости.







Так выглядели бразильцы с верхотуры.

Весь матч латиноамериканец и его напарник оператор Тите (тезка главного тренера сборной!) темпераментно болели за свою команду, при этом Фелиппе успевал еще и переписываться с девушками через «Инстаграм».







А вот со знанием истории у бразильцев вышла промашка. Рассказал Фелиппе, что один из самых знаменитых матчей в «Лужниках» прошел в 1965 году между командами СССР и Бразилии. Тот матч тоже принес успех латиноамериканцам со счетом – 3:0. Два гола забил «король футбола» Пеле, один – Флавио. Тот матч, к слову, на трибунах посмотрели 1-2 тысячи болельщиков – на две тысячи больше официальной вместимости.

- Как 1965 год? – не поверил Фелиппе, - «Лужники» ведь совсем новый стадион!

Пришлось объяснять, что Центральный стадион имени В. И. Ленина в Лужниках был построен в 1956 году, а к предстоящему чемпионату мира был фактически перестроен.





Бразильским журналистам мы передали подарки от ФК «Металлург».





Вот чего я никогда не понимал, так этого – купить билет и вместо наслаждения игрой мировых «звезд» полчаса стоять во время игры в очереди за хот-догами. Снимок сделан в начале второго тайма. Лично я бы минуты не выдержал в этой очереди, если по соседству играют Коутиньо, Виллиан, Жесуш… Не кормят что ли по жизни этих болельщиков?

Если бы Заболотный забил, Липецк стал бы «футбольной столицей» страны

Нас, липчан, конечно, интересовал выход за замену у Россиян земляка Антона Заболотного, сейчас представляющего питерский «Зенит». И он вышел на поле на 72-й минуте вместо Федора Смолова («Краснодар»). Именно Заболотный имел самый реальный шанс для взятия ворот у россиян. На 77-й минуте после чуть ли не единственной за весь матч ошибки темнокожего Виллиана («Челси») мяч попал в штангу ворот бразильцев и отскочил к Заболотному, который бил по пустым воротам с двух (!) метров, но, видимо, и сам растерялся, поэтому удар получился не ахти, и мяч с линии выбил защитник.



Антон Заболотный против "кудесников мяча" Педро Жеромела (слева) и Тиаго Силвы. Фото РФС.

- Не будем вешать нос, у нас есть ещё одна игра (со сборной Франции 27 марта -прим), в которой мы постараемся реабилитироваться и показать другой футбол.… Чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими. Мы привыкаем к скоростям, которые показывают боле сильные команды, шагаем вперёд. В таких матчах мы выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем, - сказал Заболотный после игры.







Микст-зона

Сделал он это в микст-зоне, где футболисты общаются с прессой после матча. Зона разделена на сектора, причем представители СМИ делятся на тех, кто имеет право находиться в так называемой фото и видеозоне (фотографы, тележурналисты и операторы) и тех, кто просто задает вопросы и записывает ответы. Делать фото в остальной части микст-зоны запрещено.





Мы снимочек все-таки сделали, а запрет нам показался несуразным.

Липецике болельщики: «Ни секунды не жалеем, что приехали»

Несмотря на поражение сборной нашей страны – 0:3, гости из Липецка уезжали в приподнятом настроении.



- В составе бразильцев на поле вышли футболисты «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Интера», «Ромы», «Ювентуса». Когда еще увидишь такую россыпь «звезд»?! Ни на секунду не жалею о поездке, - поделился с нами студент ЛГПУ Сергей.



Липецкий флаг в Москве.



- Думаю, матч войдет в историю, как и игра 1965 года, - считает болельщик со стажем Евгений Петрович, приехавший на игру из Липецка с сыном, - Бразильцы – конечно, космос… Жаль, что не было Неймара – да, пропустили бы мы тогда не три. А пять мячей, но посмотреть на игру самого дорогого футболиста планеты хотелось бы!

Напомним, что Неймар получил травму в игре за свой клуб «Пари Сен-Жермен», поэтому в Россию не прилетел.

Впечатления от игры действительно остались самые наилучшие. Да, проиграли, но будем честны Бразилия и Россия всегда были командами из разных «весовых категорий». По этому поводу есть много шуток. Карлос-Альберто Перейра, тренер, под руководством которого Бразилия с Ромарио и Бебето в 1994 году выиграла чемпионат мира, на том победном «мундиале» перед игрой групповой стадии с Россией отвечал на вопрос: «Почему латиноамериканцы тренируются по одному разу в день, а россияне – по два? Неужели это связано с уровнем мастерства игроков?». Перейра, глядя в телекамеры, заявил: «Если бы количество тренировок зависело только от мастерства, то россиянам следовало бы увеличить число занятий до восьми в день, а бразильцам нужно было бы перестать тренироваться вовсе». Тот матч будущие чемпионы выиграли 2:0.



Вечерний вид со стадиона "Лужники"



В конце концов, не в результате дело. Куда важнее – безукоризненная организация матча, ставшего очередной репетицией ЧМ-2018 в России. И как бы не нагнетала страсти злобная английская пресса, пугая болельщиков всякими ужасами, прошедший матч лишний раз убеждает – предстоящий «мундиаль» пройдет на самом высоком уровне. Возможно, даже станет лучшим в истории. Ведь сумела же наша страна прекрасно организовать Олимпиаду в Сочи. Справится и на этот раз.



Юрий КРИВОРУЧКО.

