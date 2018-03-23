Липецкие медвежата отправятся в известные цирки и зоопарки

Новым домом наших мишек может стать коллектив Долорес Запашной.

Напомним, ещё в конце января в Липецком зоопарке запищали медвежата. Медведица Москвичка принесла приплод от Герасима. Правда, «счастливого отца» не стало ещё в середине декабря. Один из символов Липецкого зоопарка медведь Герасим скончался от старости: он жил в зоопарке с 1989 года и последние 5 лет сильно болел и практически не вставал на ноги. Но несмотря на тяжёлую болезнь, мишка перед смертью смог произвести потомство. Кстати, за время жизни в Липецком зоопарке медведица Москвичка родила от Герасима 28 медвежат, а её предшественница Шанька произвела на свет 50 медвежат.



Но сколько родилось медвежат долго не знали. Как рассказала GOROD48 заведующая просветительским отделим зоопарка Ольга Кривошеева, теперь их посчитали - у Москвички родились две «девочки» и один «мальчик». Уже на следующей неделе за ними ждут покупателей. Интерес к Липецким медвежатам проявили зоопарки и цирки, в том числе среди возможных новых хозяев называют коллектив Долорес Запашной.



Сама счастливая мама Москвичка, несмотря на никак не наступающую весну, уже не спит. Москвичку поставили на довольствие - она есть сама и кормит малышей.



Кстати, на замену умершему Герасиму в Липецк привезли ещё двух новых медведей. Машку и Мишку доставили из столичного Центра передержки диких животных. Из нашли в сентябре 2016 года в одном из районов Зеленограда в лесу с ошейниками. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, после этого медведи находились в столичном Центре передержки диких животных. Когда Липецкий зоопарк обратился с просьбой забрать обоих животных, было принято решение передать их туда, поскольку у этого зоопарка хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями.