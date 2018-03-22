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Липецкая вечЁрка: усталый расчленитель, доплаты чиновникам и конкурент губернатора
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 22 марта.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили сообщению про жестокое убийство. 32-летний мужчина в пьяном угаре убил друга. Намереваясь избавиться от трупа, обвиняемый попытался расчленить тело, однако уснул.
Активно читатели интересовались вопросом ДТП на Октябрьском мосту. По словам очевидцев аварии, машина попала в засыпанную снегом колею, ее резко отбросило на обочину, а затем автомобиль улетел в кювет.
Значительное число отзывов собрала новость про денежную мотивацию чиновников. Глава администрации Липецка подписал постановление о материальном стимулировании участников проектной деятельности. Если занятость над проектом превышает 5 лет, то чиновники могут рассчитывать на «гонорарный» фонд в 300 окладов.
Бурное обсуждение вызвало заявление Олега Королёва. Губернатор не потерпит конкуренции с роботами. Губернатор призвал отдать роботам только то, что не может делать человек и что ему вредно. В ином случае роботы, по словам Королева, могут быть и депутатами, и губернаторами. «Тогда зачем будем нужны мы?».
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична честь региона на арене красоты в России. Жители Липецкой области уже знают 23-летнюю модель и актрису из Ельца Ольгу Ломакину как участницу шоу «Холостяк». Оказывается, девушка борется не только за сердце певца Егора Крида, но и сразится за звание «Мисс Россия — 2018».
Максимальное внимание липчане сегодня уделили сообщению про жестокое убийство. 32-летний мужчина в пьяном угаре убил друга. Намереваясь избавиться от трупа, обвиняемый попытался расчленить тело, однако уснул.
Активно читатели интересовались вопросом ДТП на Октябрьском мосту. По словам очевидцев аварии, машина попала в засыпанную снегом колею, ее резко отбросило на обочину, а затем автомобиль улетел в кювет.
Значительное число отзывов собрала новость про денежную мотивацию чиновников. Глава администрации Липецка подписал постановление о материальном стимулировании участников проектной деятельности. Если занятость над проектом превышает 5 лет, то чиновники могут рассчитывать на «гонорарный» фонд в 300 окладов.
Бурное обсуждение вызвало заявление Олега Королёва. Губернатор не потерпит конкуренции с роботами. Губернатор призвал отдать роботам только то, что не может делать человек и что ему вредно. В ином случае роботы, по словам Королева, могут быть и депутатами, и губернаторами. «Тогда зачем будем нужны мы?».
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична честь региона на арене красоты в России. Жители Липецкой области уже знают 23-летнюю модель и актрису из Ельца Ольгу Ломакину как участницу шоу «Холостяк». Оказывается, девушка борется не только за сердце певца Егора Крида, но и сразится за звание «Мисс Россия — 2018».
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