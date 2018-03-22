Олег Королев не хочет конкурента в лице робота

На сессии областного Совета фракция КПРФ потребовала от губернатора уйти в отставку.

Ключевым вопросом сегодняшней сессии областного Совета стал отчет губернатора Олега Королева о положении дел в области, состоянии здоровья населения области, об инвестиционном климате в 2017 году.



«Хищники сразу идут на добивание»



Олег Королев начал ожидаемо: с итогов выборов президента РФ как «важнейшего события мирового масштаба».



- С чего начиналась уничтожение великой Югославии? Бомбардировка Югославии началась с ее раскола на маленькие государства. Понеслась междоусобица, и этим воспользовались мировые хищники. Чем начались события в Сирии? Там появилась оппозиция. Сначала простая, потом вооруженная. И у Сирии теперь нет будущего. Вспомните Россию: сто лет назад, в марте 1918 года, началась интервенция Англии и других стран. Я этими примерами доказываю то, что главным ресурсом нации, даже многонациональной, как у нас, является наличие сплоченности. Если ее нет, хищники сразу идут на добивание. Враги надеялись, что удастся расколоть нацию. У нас не мало друзей. У нас в друзьях - не Запад, а другие три четверти земного шара, не Запад. Россия одержала сокрушительную победу для наших врагов сплоченностью вокруг нашего национального лидера. И я благодарю вас за эти единство и сплоченность: Липецкая область показала на выборах показала один из лучших результатов в стране.



По словам губернатора, в прошлом году по большинству показателей социально-экономического развития в регионе отмечался рост, превышающий среднероссийский. Если бы этого не было, то область не показала бы и высокого результата на последних выборах:



- «РИА-рейтинг» на основании 72 показателей поставило Липецкую область по качеству жизни человека на восьмое место в стране. Но среди этих показателей есть экология. И если бы экология была у нас как в соседних регионах, то по качеству жизни человека мы бы вошли в тройку лучших регионов страны!



Олег Королев, по его словам, был расстроен отсутствием в свое время экологической культуры у населения и экологического образования («Я по первому образованию - эколог, лесник»).



- Тридцать лет назад в утробе матери эмбрион был уже хроником! Главным загрязнителем тогда был Новолипецкий комбинат. Он раньше производил три вида удобрения в городской черте. По степени загрязнения воды и воздуха мы были зоной экологического бедствия по выводам ЦК КПСС. Продолжительность жизни была тогда в Липецкой области одной из самых низких в России. Когда пришел на комбинат молодой Лисин, он сразу закрыл азотнотуковое произволдство, хотя все селяне были против. Да, комбинат потерял значительную часть доходов. А потом комбинат и вовсе перешел на замкнутый цикл водопотребления, и сейчас Матыркое водохранилище - для сафари, рыбалки и отдыха. А раньше до Воронежа не было ни птицы, ни рыбы - по реке шла пена!



По промышленности в рейтинге инвестиционной привлекательности Липецкая область - третья в России. Так, объем валового регионального продукта оценивается в 500,3 млрд рублей. Темп роста промышленного производства составил в прошлом году 102,6%. Рост объема инвестиций - 103,1%.



«Где тот изверг, который облепил Липецк заводами?»



- Для нас объемы производства уже не важны, они - вторичны. Поэтому мы об этом уже и не говорим. Для нас важны инновации, роботизация производства, повышение заработной платы работникам промпредприятий. Для нас важнейшая задача - переход на цифровую экономику. Базис - роботизация процесса. В 2016 году по миру вместе с Африкой на 10 тысяч работающих в целом было 69 роботов (данных за прошлый год еще нет). В Южной Корее этот показатель составляет 590 роботов, в России… два! В Липецкой области - 340 роботов. В 170 раз больше, чем в России в целом, но в два раза меньше, чем в Южной Корее. 90% роботов работает в молокопераработке, в пищевой промышленности, на НЛМК и на предприятиях ОЭЗ «Липецк», - сказал присутствующим Олег Королев.



Губернатор призвал отдать роботам только то, что не может делать человек и что ему вредно. В ином случае роботы, по словам Королева, могут быть и депутатами, и губернаторами. «Тогда зачем будем нужны мы?»



По словам Королева, он еще в 1992 году, как только избрался в областной Совет, понимал, что на Новолипецком комбинате в условиях нарождающегося капитализма будет работать всего 20 тысяч рабочих, а не 48 тысяч, как в начале 90-х. А продукция другого индустриального гиганта, тракторного завода, уже тогда никого не интересовала: «даже «ЛТЗ-155» никто не брал, так как иностранная техника по цене была такой же, но не по качеству. А на ЛТЗ работали 12 тысяч человек».



- Куда было деть ставших этих ставших лишними работников? Где тот изверг, который облепил Липецк заводами? Этот изверг не учитывал, что в городе должны были еще жить люди. Я понимал, что эту ошибку надо исправлять. Я понимал, что закроется станкозавод и трубных завод - и даже помогал этому! В итоге только из промышленности высвободились 70 тысяч человек! Тогда меня все осмеивали, когда я родил проект особых экономических зон. Все говорили, что это - авантюра! Но сейчас ОЭЗ «Липецк» - одна из лучших в мире.



Таким образом, Олег Королев стал полемизировать с фракцией КПРФ, которая предварительно задала ему вопрос о бесцельных, по мнению коммунистов, бюджетных вложениях в ОЭЗ «Липецк» и в региональные экономические зоны. Из письменного ответа главы региона следовало, что с 2017 года бюджет стал больше получать от резидентов зон, чем тратить на них. Так, от предприятий федеральной зоны было получено на 400 млн рублей больше налогов, а от предприятий региональных зон - на 200 млн рублей.



Да, за 20 последних лет в области было ликвидировано 75,8% рабочих мест. Однако это случилось, как считает губернатор, как раз за счет автоматизации и роботизации. По словам Олега Королева, в Липецкой области ежегодно появляется 14 тысяч рабочих мест: четыре тысячи - в промышленности, три тысячи - в торговле, тысяча - в строительстве.



«Елки-палки! Мы 3,7 миллиарда рублей получили от продукции, собранной на огородах»



- Село. По селу говорить уже неудобно. По области в три с лишним раза пошел рост производства в АПК с 2000 года. Сумасшедший рост! - сказал губернатор.



В феврале на заседании админсовета Олег Королев заявил, что в АПК региона в прошлом голу произведено продукции на 109 млрд рублей. Область самодостаточна почти по всем видам продовольствия. Сахарным песком мы можем засыпать без ущерба для собственного потребления 24 региона, растительными маслами залить девять других субъектов РФ, нажарить картошки для пяти областей, закормить шашлыками еще четыре. По производству тепличных овощей Липецкая область уже пятая в стране, а к концу этого года станет первой.



Из ответа губернатора на письменный вопрос фракции КПРФ следовало, что модернизация сельского хозяйства уменьшила прямые затраты труда в 20 раз на свинокомплексах, в 10 раз - на выращивании сахарной свеклы, в 3 раза - на производстве зерна. За последние пять лет в АПК создано 5,2 тысячи новых рабочих мест, поэтому молодежь сейчас из села не бежит.



Олег Королев считает, что власти надо думать над увеличением производства молока (пока самообеспеченность региона по молоку - 88% от необходимого), а селянам - над экологичностью продукции. А высокое качество может дать мелкотоварное производство: фермеры и владельцы ЛПХ, связанные кооперацией.



- Я не верил, что к 2018 году в кооперацию будут вовлечены 80 процентов личных подсобных хозяйств. В регионе уже действуют без малого 900 кооперативов. Елки-палки! Мы 3,7 миллиарда рублей получили от продукции, собранной на огородах, вовлеченных в сельхозкооперацию!



О здоровье нации и мусоре в головах



Здоровье нации - новая «фишка» губернатора. Он заявил, что отчет о состоянии здоровья населения региона станет отдельной темой рассмотрения коллегией администрации региона:



- Не надо микшировать этот вопрос! Новые технологии в здравоохранении, здоровый образ жизни, уменьшение алкоголизации… Не хотелось бы скомкать эту тему. Оставим ее на потом.



Образование. «Есть точка зрения, что ребенок должен быть с мамой до 3 лет, а есть и другая - что женщина должна работать». По словам губернатора, в области не хватает мест в для детей в возрасте до трех лет. Например, в Липецке таких - 635 малышей. В 2018-2019 годах из федерального и областного бюджетов на пристройку ясельных групп к детсадам будет выделено 560 млн рублей - на эти средства будет построено в Липецке 7 помещений на 945 мест.



Школы должны работать в одну смену.



Есть над чем работать в профтехобразовании - инновационной экономике нужны квалифицированные работники, которых профессиональные лицеи, колледжи и вузы пока не выпускают.



- По жилью говорить ничего не буду. В области в прошлом году введено в эксплуатацию более 1,1 миллиона квадратных метров жилья - рост на 0,5% при падении на 2,1 процента этого показателя в России. Теперь нужно выходить на строительство одного квадратного метра жилья на душу населения в сельской местности. К концу 2019 года мы должны выйти на этот показатель, - заявил Олег Королев.



Впрочем, бешеные темпы строительства жилья привели, с одной стороны, к проблеме обманутых дольщиков, с другой - к общей неблагустроенности территорий:



- Мы загадили Россию. Ситуация с переработкой мусора не решена на земном шаре даже. Сжигать мусор не можем. Пока не можем приучить население к раздельному сбору мусора. И я пока не удовлетворен тем, как решается у нас проблема с утилизацией мусора.



Попытался губернатор «надкусить», по его словам, проблему продолжительности жизни. Но в Липецкой области смертность по прежнему превышает рождаемость.



- Кто у нас занимается серьезно геронтологией? То есть продолжительностью жизни? Никто! Я не о банальном - не об отброшенных концах из-за того, что люди не следят за артериальным давлением. Кто, например, знает, что если густая кровь, то нельзя утром делать зарядку? С этого года мы должны создать структуру, которая бы занималась геронтологией.



«Мы все тогда были люто нищими людьми: ни пожрать, ни одеться»



В конце выступления Олег Королев снова вернулся к теме прошедших президентских выборов. Он сообщил депутатам и чиновникам, что Россия «вступает в новую шестилетку президента Путина».



- Конечно же, будет рывок. Мы вошли в ХХI век. Мы должны понимать, что 2018-2024 годы будут очень интересным, мобилизирующими. Единственное условие для оптимистического настроения - гордится духом коллегиальной слаженной работы, сложившейся в Липецкой области!



Но уйти триумфатором у Королева не получилось. Его атаковали коммунисты и члены фракции ЛДПР.



Так, либеральный демократ, житель Ельца Павел Евграфов обратил внимание губернатора на выводы Счетной палаты РФ о неэффективном использование бюджетных средств на строительство инфраструктуры в туристско-рекреационной зоне «Елец». На мост через трассу «Дон», который был должен соединить Елец с новым микрорайоном «Московский», было потрачено 18,2 млн рублей, но в итоге, по словам Путина, получился «мост в никуда». Кто за это ответит?



- Я считаю, что вы неправы. Контролирующие органы уже бы привлекли виновных к ответственности, если бы было за что. Уверен, что бюджетные средства работают как надо. В этом году вы убедитесь, что мост построен «в куда», туда, где люди живут, - сказал губернатор.



Но вопрос депутат от ЛДПР был цветочками. Ягодки губернатору отсыпал член фракции КПРФ Сергей Токарев:



- Особенно было интересно послушать про извергов, которые построили заводы в Липецке. Эти «изверги» давали работу, бесплатное образование, лечение, жилье. Теперь на замену прежним производительным силам пришли иностранцы. И они выводят капиталы сами знаете, куда. Но вопрос не в этом. Вы сказали, что размер среднемесячной зарплаты в области составил 28 тысяч рублей. Этих средств, по-вашему, достаточно для удовлетворения разносторонних потребностей липчан? Ваше личное мнение?



- Я родился в Тербунах, работал в Долгоруковском и Добринском районах, сейчас живу в Липецке. Мы все тогда были люто нищими людьми: ни пожрать, ни одеться. В Тербунах на «Жигулях» ездил первый секретарь райкома и начальник райтопа (его потом посадили за воровство). В Добринском районе «Жигули» были у какого-то знаменитого пчеловода и у начальника райтопа. Мясо было тогда, когда браконьерничали и подстреливали кабанчика в поле. Сегодня на селе автомобилями владеют 80 процентов населения. У всех - по два холодильника в доме и по три телевизора. Все одеты-обуты. Мы выкарабкались из-под обломков рухнувшего из-за ошибок коммунистов Советского Союза. Но люди должны жить лучше, конечно.



Королеву - новый срок?



Депутат Олег Хомутинников, изгнанный из ЛДПР «за предательство» (на выборах президента он поддерживал Ксению Собчак), в лоб спросил у Королева, пойдет ли он на следующие губернаторские выборы (главой области Олег Королев является с 1998 года)?



- Этот вопрос не из повестки дня! - ответил губернатор.



Ну, а закончилось выступление губернатора его пикированием с коммунистами. Потрясающая красивым глянцевым изданием об итогах социально-экономического развития области в 2017 году депутат Татьяна Копылова, припомнив Олегу Королеву рост тарифов ЖКХ, платную, по сути, медицину, уничтожение троллейбусов в Липецке и закредитованность населения, превысившую 71 миллиард рублей, объявила от лица фракции КПРФ ему недоверие и попросила оставить пост.



В нарушение регламента, не предусматривающего ответов на выступления, Олег Королев вступил в дискуссию:



- Я помню времена, когда в этом зале коммунистов была и половина, и третья часть. Сейчас в вашей фракции четыре человека…



- Регламент не дает права вам отвечать на выступление, - перебил губернатора Сергей Токарев.



… сейчас 80% поддержало нашего президента, а не вашего! - не унимался Олег Королев.



- Время рассудит! - выкрикнула Татьяна Копылова в уже выключенный микрофон.



Игорь Луговой